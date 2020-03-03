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03/03/2020 18:01

【企業盈喜】原生態牧業（０１４３１）料去年業績將虧轉盈

　　《經濟通通訊社３日專訊》原生態牧業（０１４３１）發盈喜，預期截至去年底止年度將虧
轉盈，而２０１８年則錄得約５﹒５６億元人民幣虧損。
　　公司指，預期虧轉盈，主要由於原料奶價格及銷量上升，毛利較相應年度增加；原料奶價格
上升，期內生物資產公平值變動減銷售成本之虧損按年減少；期內產生的行政費用按年減少，包
括以權益結算的購股權費用；及年內產生與搬遷拜泉瑞信誠牧場有關之減值虧損及應計費用按年
減少。（ｓｋ）

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