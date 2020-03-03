  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/03/2020 12:39

《本港經濟》陳茂波稱不排除開徵銷售稅

　　《經濟通通訊社３日專訊》財政司司長陳茂波日前接受外電訪問時表示，不排除開徵銷售稅
，但明白當中具爭議性，亦指樓市方面，由去年８月開始有溫和調整，但未見有快速下跌的風險
，認為情況與２００３年及之前不同。
　　對於市場關注香港將面對結構性財政赤字，他指這個講法是太早下結論，認為今年香港經濟
好大機會錄得收縮，但仍有希望因為有幾個月去追，要視乎疫情發展及其後有多大動力去恢復經
濟，但他認為當疫情過去後，經濟反彈會強勁。（ｂｎ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS03/03/2020
【FOCUS】侵侵連任絆腳 「全民醫保」或加持桑德斯
生財有道03/03/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：5G股不宜高追
生財有道03/03/2020
盈豐銀行 EFG International 舉行股東週年大會及對業務表現作出評論
中國故事03/03/2020
【新冠肺炎．圖輯】北京：防疫工作嚴格 復工之路仍長
中國故事03/03/2020
【新冠肺炎】全國僅新增確診125宗 湖北以外地區佔11宗
中國故事02/03/2020
【上海特寫】疫情衝擊消費 實體零售業分化發展
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金