《經濟通通訊社３日專訊》財政司司長陳茂波日前接受外電訪問時表示，不排除開徵銷售稅
，但明白當中具爭議性，亦指樓市方面，由去年８月開始有溫和調整，但未見有快速下跌的風險
，認為情況與２００３年及之前不同。
對於市場關注香港將面對結構性財政赤字，他指這個講法是太早下結論，認為今年香港經濟
好大機會錄得收縮，但仍有希望因為有幾個月去追，要視乎疫情發展及其後有多大動力去恢復經
濟，但他認為當疫情過去後，經濟反彈會強勁。（ｂｎ）
03/03/2020 12:39
《本港經濟》陳茂波稱不排除開徵銷售稅
《經濟通通訊社３日專訊》財政司司長陳茂波日前接受外電訪問時表示，不排除開徵銷售稅
，但明白當中具爭議性，亦指樓市方面，由去年８月開始有溫和調整，但未見有快速下跌的風險
，認為情況與２００３年及之前不同。
對於市場關注香港將面對結構性財政赤字，他指這個講法是太早下結論，認為今年香港經濟
好大機會錄得收縮，但仍有希望因為有幾個月去追，要視乎疫情發展及其後有多大動力去恢復經
濟，但他認為當疫情過去後，經濟反彈會強勁。（ｂｎ）
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