《本港經濟》陳茂波稱不排除開徵銷售稅

《經濟通通訊社３日專訊》財政司司長陳茂波日前接受外電訪問時表示，不排除開徵銷售稅

，但明白當中具爭議性，亦指樓市方面，由去年８月開始有溫和調整，但未見有快速下跌的風險

，認為情況與２００３年及之前不同。

對於市場關注香港將面對結構性財政赤字，他指這個講法是太早下結論，認為今年香港經濟

好大機會錄得收縮，但仍有希望因為有幾個月去追，要視乎疫情發展及其後有多大動力去恢復經

濟，但他認為當疫情過去後，經濟反彈會強勁。（ｂｎ）

