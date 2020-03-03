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即市新聞

03/03/2020 18:18

【新冠肺炎】澳門：初步統計乘包機由湖北返澳的居民約６０人

　　《經濟通通訊社３日專訊》澳門衛生局局長李展潤表示，介紹接回在湖北澳門居民的初步方
案，包機預計於本周六（７日）早上９時３０分出發，接載武漢及周邊地區的澳門居民，亦包括
自身有特殊情況，需要盡快安排的澳門居民，初步統計約有６０人。
　　他亦指，回澳的澳門居民需要符合以下條件：沒有疑似症狀、１４天內沒有密切接觸史、５
歲以下的兒童如沒有成人陪伴不能自行上機，他表示，乘坐包機的澳門居民須事先作健康評估，
符合條件才可上機。
　　
＊搭乘包機的居民需自行安排交通至武漢機場＊

　　旅遊局代表表示，鄂澳門居民的初步方案為，３月７日乘坐包機回澳的澳門居民，來自３３
個家團。當中包括１９名未成年人。５歲以下６人，５－１２歲７人，１２－１８歲６人。其中
３個家團為只有５歲以上未成年人，在包機上沒有成年人陪同，但在澳門均有父母或監護人能協
助簽署相關必需文件。另外，包機接回的澳門居民亦包含２名老年人，１名７５歲，另一名７７
歲。
　　旅遊局代表強調，包機上的澳門工作人員抵達當地協助居民回澳已存有一定風險，因此不會
離開機場進入武漢市區內，以免增加澳門工作人員的風險及當地有關部門的工作量。而由在湖北
澳門居民自行安排車輛，將更為熟悉司機的情況，因為前往機場的路途上存有一定風險。
（ｂｎ）

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