《小傳日記》憧憬會減息，孖屐開市升，尾市又轉跌，曙光何時現？

《小傳日記》之前花旗國「孖屐」直插三千點無水花，噚日（２日）又反彈千三點，因為大

家都憧憬緊各國央媽會出手打救股市，特別係美聯儲可能會減息；另一方面，七國集團話起草一

份有關新冠狀肺炎疫情應對措施的聲明，雖然未有講內容，但大家都好期待下。亞洲呢邊都跟住

彈一彈，魚缸呢邊一開始走勢都唔錯，開市都漲百幾點，ＱＱ（００７００））同平保

（０２３１８）都略現獲氣，支持恆指升過二百幾點，但係高位沽壓唔輕，袋鼠國減息都對亞洲

股市未有太大作用，午後恆指升幅幾乎蒸發，臨收市更由升轉跌，最終恆指收報２６２８４點，

跌６點，主板成交１１６４﹒９３億銀，按日跌逾７巴仙。國企指數報１０４８５點，跌唔夠１

點。

神州Ａ場有唔錯表現，上證綜指收報２９９２點，升２１點或近１巴仙；深證成指收報

１１４８４點，升１０２點或近１巴仙，兩市合共成交約１１７６０億銀人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）微跌唔夠半巴仙，報５２﹒５５銀；生發發

（００３８８）漲近１巴仙，報２５７銀；ＱＱ（００７００）飛起逾１巴仙，報３９４銀；神

州移動（００９４１）跌近１巴仙，報６０﹒７銀；ＡＩＡ（０１２９９）潛逾１巴仙，報

７５﹒５銀。



＊勁升目標價金蝶唔丟架，「孖屐」升轉跌手機佬又蝕＊



高盛出報告話，金山軟件（０３８８８）旗下金山辦公（滬：６８８１１１）上年第四季收

入符合預期，話佢嘅短視頻應用增加令雲業務收入增加，仲升咗金軟目標價去到３１銀添，全日

彈近７巴仙，報２８﹒３銀。麥格理就睇好金蝶（００２６８），勁升目標價５４巴仙至

１４﹒６銀，全日起哄逾３巴仙，報１０﹒４銀；中軟國際（００３５４）輕跳近１巴仙，報

４﹒９４銀；中國有贊（０８０８３）碌低近４巴仙，報０﹒７７銀。微盟（０２０１３）之前

話，旗下ＳａａＳ業務生產環境同數據遭破壞今日已經完成數據恢復上線啦，不過都唔見逾２巴

仙，報５﹒２６銀。

隔晚美股急彈，科網股升幅顯著，特別係蘋果公司股價猛抽一支大陽燭，今朝手機設備佬原

本跟著向上走，不過個市一轉弱，板塊又跟著落。瑞聲（０２０１８）滑近１巴仙，報５１﹒５

銀；比亞迪電子（００２８５）無咗逾２巴仙，報１４﹒９銀；中興通訊（００７６３）跪低逾

４巴仙，報３３﹒４銀。舜宇光學（０２３８２）同高偉電子（０１４１５）平收，分別報

１２７﹒４銀同１﹒７８銀。



＊習大大開聲藥佬升到驚，裝備有人撐股份跌到散＊



醫藥佬喺疫情爆發以嚟一直升到停唔到，習大大最新強調，生命安全和生物安全領域嘅重大

科技成果係國之重器，疫病防控和公共衛生應急體系係國家戰略體系重要組成部分。佢要求加快

新冠藥物和疫苗研發、補齊中國高端醫療裝備短板，加快關鍵核心技術攻關，突破技術裝備瓶頸

等等，實現高端醫療裝備自主可控。習大大開到聲，醫藥佬同生物科技佬當然即刻向上衝，中生

製藥（０１１７７）彈起近３巴仙，報１１﹒７銀；石藥（０１０９３）抽升２巴仙，報

１８﹒２４銀；藥明康德（０２３５９）漲逾２巴仙，報１２０﹒５銀；康希諾生物

（０６１８５）同樣漲逾２巴仙，報８４﹒９５銀。

習大大撐高端醫療裝備，不過相關股份都繼續頭耷耷，微創醫療（００８５３）先升後跣低

近２巴仙，仲結束咗五連升。其他醫療器械股表現都麻麻，先健科技（０１３０２）跪低逾１巴

仙，報１﹒５７銀；巨星醫療（０２３９３）潛近一個半巴仙，報１﹒３４銀；只有威高股份

（０１０６６）叻叻豬，揚３巴仙，報１０﹒９銀。



＊大行轉唱好濠賭兩邊舞，消費品重整蒙牛升唔起＊



摩通早前發報告話，雖然預計馬交３月份賭收勁跌七成，２０２０年全年賭收預計下跌２４

巴仙。不過新型肺炎係遏止唔到賭仔熱情，相信對於未來持續盈利能力影響有限，而整體板塊股

價自疫情爆發以來，平均急跌逾兩成，估值吸引，建議收集咁話，首選係澳博（００８８０）。

雖然有大行護航，但濠賭佬仍然個別走，其中，銀娛（０００２７）跳起近１巴仙，報５１﹒６

銀；金沙（０１９２８）軟半個巴仙，報３５﹒８銀；美高梅（０２２８２）跌低近１巴仙，報

１０﹒２８銀；永利馬交（０１１２８）微跌２仙，報１５﹒６４銀；澳博飛起近一巴仙，報

８﹒８５銀。

富瑞發表研究報告話，高端化及整合將會成為神州消費必需品行業嘅主要推動力。給予蒙牛

（０２３１９）以及Ｈ＆Ｈ國際控股（０１１１２）「買入」評級，蒙牛目標價３９銀，Ｈ＆Ｈ

目標價４５銀。蒙牛無升跌，報２８﹒４５銀；Ｈ＆Ｈ抽高近半巴仙，報３３﹒７銀；雅士利

（０１２３０）潛水逾３巴仙，報０﹒６銀；澳優（０１７１７）升近１巴仙，報１２﹒４６銀

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