《真知灼見－溫灼培》日圓兌美元技術阻力１０７支持１１２

《真知灼見》因應疫情關係，上周環球股市大跌，當中美股道指一周內更出現兩天，以收市

價計算，高達千點的跌幅。日本投資者作為全球主要投資資金來源，他們大舉從全球金融市場作

出撤資回國動作，亦順帶推升了日圓匯價。但疫情對日圓的影響是雙刃刀，一方面助其發揮避險

功能走強，另方面倘疫情拖長，導致東京奧運會一旦於７月無法舉行需要取消，日本經濟以至日

圓隨時大跌。



＊東京奧運會倘取消打擊日本經濟＊



回憶於２月中旬，當時市場焦點主要集中在日本經濟層面上，擔心東京奧運隨時有機會被取

消，日圓當時兌美元匯價明顯走弱，一度跌穿１１２兌１美元水平。其後美股開始下跌，在避險

情緒主宰投資活動下，加上在市場預期聯儲局今年內有機會減三次息，而最快一次減息甚至可能

於本月１８日，導致具指標性的美國１０年債券孳息率迅速下滑並與日本同年期債息差距收窄，

使日圓匯價重新走強。瞬間，日圓上周又一度重上１０７兌１美元位置。

受到避險的利好因素，及東京奧運有機會取消的利淡因素夾擊下，料現階段日圓在技術上可

能會繼續圍繞於約１０７至１１２兌１美元間的５００點間波動。視乎期間市場焦點是傾向環球

股市變化，還是日本本土經濟前景看法。



＊日央行本月或只減息１０個基點＊



回觀一些基礎因素。按照美元利率期貨價格變化顯示，聯儲局於本月１８日議息會減息２５

個基點機會基本上已是市場共識，至於減息半厘，市場估也有一半機會。反觀日本央行本月１９

日議息會，現市場估計減息機會卻只有三成，不是太高。而就是減息可能只是象徵減幅

０﹒１％。日本現息率水平為－０﹒１％，而美國聯邦儲備基金息率則處１﹒５％至１﹒７５％

範圍。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

