【新冠肺炎】施羅德：疫情不會窒礙環球經濟復甦，選防守股

《環富通基金頻道３日專訊》施羅德亞洲多元化資產團隊發表道，受新型冠狀病毒

（ＣＯＶＩＤ－１９）爆發的憂慮影響，亞洲股市於近期出現下跌。在投資者紛紛尋求避險資產

的情況下，政府債券孳息率亦顯著下跌。當中，１０年期美國國債孳息率已下跌了４１點子。雖

然中國╱亞洲股市短期內將面臨一些下行壓力，但中期而言，該行認為疫情不會成為環球經濟復

甦的障礙。



＊防守類別的股票持續受到追捧＊



由於債券孳息率下跌，防守類別的股票持續受到追捧。例如，個別的新加坡工業房地產企業

擁有多元化的投資組合，加上持有受疫情影響較輕的國內業務板塊，因而能夠跑贏大市。另外，

個別香港和紐西蘭電訊股亦在市場普遍拋售的情況下錄得升幅。

固定收益方面，該行觀察到高收益及投資級別的資產均錄得升幅，後者亦因為基準孳息率較

低而錄得較佳表現。中國內地方面以準主權債券的增值最為顯著，而印尼主權債券亦表現良好。



＊謹慎選擇是關鍵＊



除非冠狀病毒疫情進一步惡化，否則該行相信環球周期性復甦將有機會重拾動力。強勁的盈

利有望為股息增長帶來支持，從而惠及對環球經濟增長依賴性較強的股票。這些股票正好與收益

股發揮互補作用，以穩定投資組合的防守性。

該行繼續對固定收益抱持謹慎的投資態度，在高收益債券方面的持倉比例相對較少。同時，

該行亦因為孳息率下跌而從部分投資級別債券套利。市場若出現進一步拋售，該行有可能會將現

金配置到估值較佳的高收益債券之上。

整體而言，該行繼續強調謹慎選擇的重要性，並繼續傾向持有高質素及估值較佳的股票。



＊消費及服務業臨下行壓力＊



從行業板塊來看，該行預期消費業、服務業，以及受增長和出口主導的行業有可能會面臨下

行壓力。

雖然防守類別的行業板塊預期將維持較穩健的表現，但該行仍將繼續主動管理，並在有需要

的時候透過股票對沖來管理下行風險。（ｈｏ）

