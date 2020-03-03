《匯海澤言－葉澤恆》料儲局減息應對疫情，日經濟弱或紓日圓強勢

《匯海澤言》美股以至環球股市上星期急跌，終於引發起央行對市場波動的關注。有報道指

，七大工業國的財長及央行行長，將於香港時間今晚召開電話會議。由於市場已普遍預期，主要

央行將會推出措施以穩定市場，故估計央行在不希望令市場感到失望的情況下，將會發表聲明外

，亦可能推出措施應對。

在穩定全球金融市場下，預料聯儲局本月將會減息。但究竟是一次性減５０點子，還是在會

議舉行前先減２５點子，在會議上再減２５點子，或只減息２５點子作回應。考慮到鮑威爾及聯

儲局的委員今年傾向鷹派，故估計央行可能只在會議上減２５點子的機會較高，而今晚的會議後

，可能只會發表聯合聲明，以穩定市場，但實際行動可能欠奉。另外，今晚要留意民主黨的黨團

初選的超級星期二，究竟桑德斯或拜登可以獲得較多支持，這會影響到投資者對美國未來發展的

路向。預料美匯指數經過近期的急跌後，在９７水平應該有支持，但短期在９８以上的阻力不輕

。



＊經濟弱或令日央行放水壓力增，料日圓強勢將緩和＊



日本五間大型百貨公司昨日公布了２月的營業收入，當中有四間的收入出現了雙位數的下跌

，主要是受到疫情影響，令前往日本消費的旅客大幅減少。大丸松阪屋百貨、高島屋、三越伊勢

丹及經營阪急、阪神等百貨公司的Ｈ２Ｏ Ｒｅｔａｉｌｉｎｇ的２月收入，分別下跌

２１﹒８％、１１﹒７％、１５﹒３％及１４﹒３％。ＳＯＧＯ、西武百貨集團收入只減少

６﹒５％。由於日本疫情持續，預料當地民眾將增加防疫意識外，外出消費將大幅減少。與此同

時，日本２月的汽車銷售亦下跌１０﹒３％。預料日本經濟持續可能持續欠理想下，日本央行放

水的可能性將增加。因此，除非避險情緒再度升溫，否則預料日圓近期強勢將會暫緩。預料美元

兌日圓短期在１０７﹒５０至１０９之間上落。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

