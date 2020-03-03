傳Ｇ７聲明不會提出聯手減息，港股反覆收跌６點報２６２８４點

《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股報復式反彈逾千點，港股今早跟隨高開１２７點報

２６４１９點。據外電報道，七國集團（Ｇ７）財長與央行行長將在周二舉行電話會議，討論如

何應對新冠疫情對經濟的衝擊，市場憧憬各國央行共同降息，港股早段愈升愈有。

午後有消息指Ｇ７的草案沒有明確要求各國同步減息，Ａ股升幅收窄，港股升幅顯著收細，

一度倒跌５８點，報２６２３３點。重磅股騰訊（００７００）及港交所（００３８８）力撐大

市，港股表現反覆，最終收報２６２８４點，跌６點或跌０﹒０３％，主板成交１１６４﹒９３

億元，較上日少７﹒１％。國企指數報１０４８５點，跌０點或跌０﹒００％。

Ａ股兩市午後亦見回落。上證綜合指數報２９９２點，升２１點或升０﹒７４％。深證成份

指數報１１４８４點，升１０２點或升０﹒９０％。兩市合計成交１１７６０﹒０４億元人民幣

，成交額連續第十日破萬億元。

重磅股方面，騰訊（００７００）漲１﹒１３％，報３９４元；港交所（００３８８）揚

０﹒８６％，報２５７元；友邦（０１２９９）跌１﹒２４％，報７５﹒５元；平保

（０２３１８）微升０﹒４６％，報８７﹒５元；中移動（００９４１）下滑０﹒９８％，報

６０﹒７元；建設銀行（００９３９）升０﹒１６％，報６﹒４５元。



＊要求加快生物科技研究，醫藥股標青＊



國家主席習近平強調，要加快補齊中國高端醫療裝備短板，加快關鍵核心技術攻關，突破技

術裝備瓶頸，實現高端醫療裝備自主可控。醫藥及生物科技股走高，其中，中生製藥

（０１１７７）旗下哮喘藥物獲批，全日漲２﹒９９％，報１１﹒７元，為全日表現最好藍籌；

百濟神州（０６１６０）全年虧損擴大，惟仍升１％，報９５﹒９元；石藥集團（０１０９３）

揚２﹒０１％，報１８﹒２４元；藥明康德（０２３５９）走高２﹒３８％，報１２０﹒６元；

威高股份（０１０６６）抽升３﹒０２％，報１０﹒９元。

匯豐研究指物管股或能受惠於新一輪上市潮，物管股普偏造好。其中，永升生活

（０１９９５）料全年純利增長超１倍，全日抽升４﹒０８％，報８﹒１７元；中海物業

（０２６６９）升２﹒５％，報６﹒５７元；雅生活服務（０３３１９）漲３﹒１６％，報

３５﹒９元；新城悅服務（０１７５５）揚０﹒６４％，報１５﹒７４元；碧桂園服務

（０６０９８）走高１﹒１５％，報３０﹒８元。

憧憬中央大興基建以對抗新冠疫情對經濟的衝擊，水泥股上日急漲後，今日見回吐。海螺水

泥（００９１４）回吐３﹒３２％，報５８﹒２５元；中國建材（０３３２３）跌２﹒３２％，

報９﹒７元；華潤水泥（０１３１３）下滑１﹒１８％，報１０﹒０８元；金隅集團

（０２００９）回落２﹒１％，報２﹒３３元；亞洲水泥（００７４３）挫３﹒１２％，報

１０﹒５６元。



＊除淨日表現疲軟，恆生跑輸藍籌＊



本地銀行股偏軟。恆生（０００１１）本日為除淨日，末期息４元，全日跌１﹒５８％，報

１５５﹒４元，為全日表現最差藍籌。而明日除淨２０美仙的渣打集團（０２８８８），本日亦

挫２﹒１７％，報５６﹒３５元。匯控（００００５）跌０﹒４７％，報５２﹒５５元；東亞銀

行（０００２３）微升０﹒１２％，報１６﹒６８元；中銀香港（０２３８８）軟０﹒３７％，

報２６﹒６元。

摩通早前發表報告指，澳門上月賭收基本符合預期，亦指疫情不會持續地遏止博彩人士的熱

情，故料對於未來持續盈利能力影響有限。濠賭股見回升，銀河娛樂（０００２７）揚

０﹒８８％，報５１﹒６元；金沙（０１９２８）軟０﹒５６％，報３５﹒８元；澳博

（００８８０）升０﹒８％，報８﹒８５元；新濠國際（００２００）走高０﹒７６％，報

１５﹒９４元；永利澳門（０１１２８）軟０﹒１３％，報１５﹒６４元。

高盛指金山軟件（０３８８８）旗下辦公軟件溢利勝預期，重申「買入」評級並升目標價，

全日走高６﹒９９％，報２８﹒３元；另外麥格理亦看金蝶（００２６８），大幅提升其目標價

五成四，全日抽高３﹒３８％，報１０﹒４元。中軟國際（００３５４）揚０﹒８２％，報

４﹒９４元；網龍（００７７７）升１﹒５６％，報２２﹒８元。（ｆｚ）

