《股金豐采－涂國彬》憧憬央行同減息，風險資產現反彈

《股金豐采》慘烈的２月最後一周，大部分資產均面對下行壓力，包括黃金。投資者經過一

個周末的消化，加上對全球央行一同降息刺激經濟的憧憬，擔憂情緒有所緩解，風險資產普遍做

出反彈，金價走高。



＊ＶＩＸ仍在高位＊



恐慌指數ＶＩＸ在過去一周加速走高，受到疫情不斷擴散消息的影響，在２月２８日高見

４９﹒４８，離２０１８年５０﹒３的高位非常接近，全周累升１３４﹒８４％，全月收漲

１１２﹒９％。不過隔夜從４０水平的高位回落，跌１６﹒６８％至３３﹒４２。



＊全球股市反彈＊



全球股市在３月第一個交易日普遍走高。美股之前也一度受到疫情拖累，但調整幅度有限，

２月上旬更是不斷創歷史新高，但隨著疫情比預期更嚴重，三大股指沽壓加重。雖然上周五

（２８日）已經受到鮑威爾講話影響收窄部分漲幅，但美股還是經歷了金融海嘯後最慘的一周。

道指一度跌穿兩萬五，全周跌１２﹒３６％，全月累跌一成。好在３月２日大幅走高

５﹒０９％。標普在上周五一度跌穿兩萬九，全周收跌１１﹒４９％，３月２日結束七日連跌反

彈４﹒６％。納指在上周五收高，科技股反彈，全周挫１０﹒５４％，３月２日再彈４﹒４９％

。

歐洲股市反覆靠穩，Ｓｔｏｘｘ６００一度大漲逾２％，不過最後收窄漲幅。股市個別發展

，英國富時１００指數回升７４點，法國ＣＡＣ４０指數上漲２３點，西班牙ＩＢＥＸ３５指數

漲１８點，但意大利和德國股市受壓。

亞洲股市也靠穩，日股結束五日連跌，韓國首爾綜合指數上漲０﹒７８％，收復兩千關口，

恆指反彈０﹒６２％，滬指強勁走高３﹒１５％。



＊油價等待ＯＰＥＣ＋決定＊



大宗商品也反彈。紐油經歷六日連跌之後，在３月２日反彈４﹒４５％至４６﹒７５美元。

投資者等待周內ＯＰＥＣ＋會議結果，目前對於減產的預期高，產油國近日也紛紛表示會好好合

作穩定油市，希望發聲支持油價。但目前基本面未明朗，需求端擔憂持續，還要看疫情發展情況

，而產油國到底能減產多少也未知。



＊美元高位回落＊



美元原本從今年來表現強勁，２月２０日高見９９﹒９１，非常逼近１００水平。但隨著減

息預期升溫，尤其是鮑威爾暗示降息，美匯指數很快從高位回落，不但２月的最後一周結束三周

連陽，跌勢還延續到３月２日，再挫０﹒７９％至９７﹒３６。

在美元調整下，部分非美貨幣反彈。人民幣重返７水平，離岸人民幣連漲第七日，升

０﹒２４％至６﹒９６３２。歐元有經濟數據支持，從１﹒０８下方反彈，重拾５０日線，連續

上漲兩周，不過短線或有１﹒１２阻力要面對。美元兌韓元在２月底升至１２２０水平，隨著美

元調整，昨日（２日）跌１﹒７４％至１１９３﹒５７，不過料下行空間有限。



＊美債息反彈或有限＊



避險資產繼續獲得買盤支持，不過有短線調整。美債價格加速走高，顯示出投資者對經濟的

擔憂。１０年期美債收益率從２月２１日開始跌穿１﹒５％的區間支持，隨後加速下探，２月最

後一周跌２１﹒９３％，連續兩個月累計四成跌幅。３月２日進一步回落，創新低至

１﹒０２８３％，好在隨後收窄跌幅並最終結束七日連跌，升１﹒２８％。只是看來１﹒０％的

水平考驗非常近且會到來。

日圓從２月２１日開始重拾上行動能，從１１２一線一路走高，已經升破５０、１００和

２００日線，２月最後一周大漲３﹒３３％。３月２日更一度挑戰１０７水平，不過最終回落至

１０８﹒３３。

金價則出現反方向的狀態。在連續大漲後出現大幅回落，失守千六水平，考驗５０日線支持

，但在３月２日止跌反彈，好在上行趨勢並沒有被破壞。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

