《經濟通通訊社３日專訊》海航集團早前獲海南政府帶頭成立聯合工作組處置債務風險，更
強調實際控制權不變，刺激海航系股份昨日（２日）急升，惟今早部分股份出現顯著回調，例如
海航創新（滬：６００５５５）跌３﹒９％，海航控股（滬：６００２２１）跌２﹒８％，海航
投資（深：０００６１６）挫２﹒２％，海航基礎（滬：６００５１５）跌１﹒２％，惟海越能
源（滬：６００３８７）升１﹒１％，海航科技（滬：６００７５１４）升１％。（ｅｙ）
03/03/2020 09:59
【海航動向】海航系Ａ股回吐，海航創新挫４％，海航控股跌３％
《經濟通通訊社３日專訊》海航集團早前獲海南政府帶頭成立聯合工作組處置債務風險，更
強調實際控制權不變，刺激海航系股份昨日（２日）急升，惟今早部分股份出現顯著回調，例如
海航創新（滬：６００５５５）跌３﹒９％，海航控股（滬：６００２２１）跌２﹒８％，海航
投資（深：０００６１６）挫２﹒２％，海航基礎（滬：６００５１５）跌１﹒２％，惟海越能
源（滬：６００３８７）升１﹒１％，海航科技（滬：６００７５１４）升１％。（ｅｙ）
|中國故事03/03/2020
【新冠肺炎．圖輯】北京：防疫工作嚴格 復工之路仍長
|中國故事02/03/2020
【上海特寫】疫情衝擊消費 實體零售業分化發展
|生財有道02/03/2020
【新冠肺炎】金管局：疫情下香港金融體系仍穩定 無資金外流情況
|FOCUS02/03/2020
【FOCUS】中日韓PMI齊挫 疫情衝擊或進第二階段
|生財有道02/03/2020
《開市Good Morning》溫傑：續看好金價後市低吸金股
|樓市「胡」言02/03/2020
賣地計劃: 賣貴地皮保收益 中環郵局天星碼頭車場要拆了.....
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰