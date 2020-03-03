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03/03/2020 08:52

【新冠肺炎】李克強：統籌疫情防控和春耕生產，拓展積極向好態勢

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領
導小組組長李克強主持召開領導小組會議。會議指出，要加強疫情形勢研判，做好分區分級精準
防控，採取務實措施關心關愛防控一線城鄉社區工作者，統籌疫情防控和春耕生產，進一步拓展
防控形勢積極向好態勢。
　　會議指出，當前疫情防控仍處在關鍵時期，防控工作絲毫不能放鬆。湖北和武漢作為全國疫
情流行中心，要繼續嚴格落實防控措施，加強社區源頭防控，切實提高救治水平，及時準確發布
疫情信息。北京等人口流動性大的城市要壓實屬地、部門、單位、個人責任，管住通道、社區、
口岸，嚴防疫情輸入和擴散。全國其他地區要根據實際調整應急響應級別，並與縣域差異化防控
結合起來，精准落實復工復產後各項防控措施，減少不必要的人群聚集，有序恢復正常生產生活
秩序。加力推進快速便捷檢測試劑開發、主打藥品研發試驗、有效疫苗攻關等工作，推進科學精
准防控。

＊一線社區工作者給予工作補助，不誤農時抓好春管春耕＊

　　會議指出，當前除湖北外中國疫情總體處於較低水平，出現向好態勢，但要進一步控制疫情
散髮，防止偶發聚集性疫情，社區防控是重要關口和基礎。全國城鄉廣大社區工作者為抗擊疫情
作出了重要貢獻，各地要進一步關心關愛他們。在疫情防控期間，對一線社區工作者給予適當工
作補助。對從事防控工作時發生事故傷害或患病的人員，符合法定情形的應認定為工傷。
　　因履行職責感染或病亡的人員，按規定享受相關待遇。要改善社區工作者防護條件，合理配
發口罩、防護服等防護用品。安排好就餐、休息場所等生活條件。抽調機關事業單位幹部職工支
援基層，採取輪休等方式使社區工作者得到必要休整，對長時間高負荷工作人員安排強制休息。
制止多頭重復向基層派任務、要表格，力戒形式主義，為基層減負。幫助有特殊困難的社區工作
者及家屬排憂解難。
　　會議審議了當前春耕生產工作指南，要求各地既要根據實際做好農村疫情防控，又要不誤農
時抓好春管春耕。對人員較為密集、作業空間密閉的，可組織錯時下田、錯峰作業。對大部分田
間作業不能設定不合理限制。推動農資企業全面復工復產和供應到村到戶。抓好麥田管理和水稻
浸種泡田、育秧栽插等工作，力爭夏糧再獲好收成，確保早稻等種在適播期。做好自然災害防範
和重大病蟲害防控。湖北也要在做好防疫同時有序組織開展農業生產。

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