【新冠肺炎】北京：來自或去過疫情嚴重國家，到京後隔离１４天

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》北京市委常委會會議暨北京新冠肺炎疫情防

控工作領導小組第三十六次會議召開。會議強調，要發揮嚴格進京管理聯防聯控協調機制作用，

加強統一領導、統一指揮，三線作戰，外防輸入、內防擴散、嚴防境外疫情倒灌，確保首都安全

。堅持關口前移，強化遠端管控，建立完善信息共享機制。嚴格入境管理，成立應對小組，加強

工作力量，統一協調調度，有針對性地落實防疫措施。來自或去過疫情嚴重國家的入境人員，到

京後居家或集中觀察１４天。

