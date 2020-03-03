《經濟通通訊社３日專訊》國家醫保局、國家衛健委日前聯合印發文件，明確要求常見病、
慢性病患者在互聯網醫療機構覆診可依規進行醫保報銷。
文件指出，對符合要求的互聯網醫療機構為參保人提供的常見病、慢性病線上覆診服務，各
地可依規納入醫保基金支付範圍。互聯網醫療機構為參保人在線開具電子處方，線下採取多種方
式靈活配藥，參保人可享受醫保支付待遇。
國家醫保局要求，醫保部門加強與互聯網醫療機構等的協作，診療費和藥費醫保負擔部分在
線直接結算，參保人如同在實體醫院刷卡購藥一樣，僅需負擔自付部分。（ａｃ）
03/03/2020 09:41
【抗疫維穩】國家醫保局：疫情期間網上覆診醫保可報銷
《經濟通通訊社３日專訊》國家醫保局、國家衛健委日前聯合印發文件，明確要求常見病、
慢性病患者在互聯網醫療機構覆診可依規進行醫保報銷。
文件指出，對符合要求的互聯網醫療機構為參保人提供的常見病、慢性病線上覆診服務，各
地可依規納入醫保基金支付範圍。互聯網醫療機構為參保人在線開具電子處方，線下採取多種方
式靈活配藥，參保人可享受醫保支付待遇。
國家醫保局要求，醫保部門加強與互聯網醫療機構等的協作，診療費和藥費醫保負擔部分在
線直接結算，參保人如同在實體醫院刷卡購藥一樣，僅需負擔自付部分。（ａｃ）
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