【抗疫維穩】廣州購買新能源車可獲１萬元補貼，「國六」補助３千

《經濟通通訊社３日專訊》廣州市政府今日就實現全年經濟社會發展目標任務出台措施，其

中在提振汽車消費方面，針對疫情期間市民自駕通勤的需求，加快推進落實２０１９年６月明確

的新增１０萬個中小客車指標額度工作，並視情況研究推出新增指標，於今年３月至１２月底，

對購買新能源汽車的消費者給予每輛１萬元綜合性補貼，對置換或者購買「國六」新車的給予３

千元補助。（ａｃ）

