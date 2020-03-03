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03/03/2020 14:13

【抗疫維穩】廣州購買新能源車可獲１萬元補貼，「國六」補助３千

　　《經濟通通訊社３日專訊》廣州市政府今日就實現全年經濟社會發展目標任務出台措施，其
中在提振汽車消費方面，針對疫情期間市民自駕通勤的需求，加快推進落實２０１９年６月明確
的新增１０萬個中小客車指標額度工作，並視情況研究推出新增指標，於今年３月至１２月底，
對購買新能源汽車的消費者給予每輛１萬元綜合性補貼，對置換或者購買「國六」新車的給予３
千元補助。（ａｃ）

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