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03/03/2020 14:09

【抗疫維穩】廣州放寬樓市限購，商服類地產項目不再限定銷售對象

　　《經濟通通訊社３日專訊》廣州市人民政府官網發布「打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰，努力
實現全年經濟社會發展目標任務的若干措施」，共提出４８條舉措。其中，為促進房地產市場平
穩健康發展，規定商服類項目不再限定銷售對象，已確權登記的不再限定轉讓對象。
　　而且，優化完善商品房預售款監管，允許房地產開發經營企業憑商業銀行現金保函，申請劃
撥商品房預售款專用帳戶資金；加大住房租賃市場扶持力度，加快撥付對住房租賃企業的獎補資
金。（ｊｔ）

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