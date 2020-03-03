《經濟通通訊社３日專訊》廣州市人民政府官網發布「打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰，努力
實現全年經濟社會發展目標任務的若干措施」，共提出４８條舉措。其中，為促進房地產市場平
穩健康發展，規定商服類項目不再限定銷售對象，已確權登記的不再限定轉讓對象。
而且，優化完善商品房預售款監管，允許房地產開發經營企業憑商業銀行現金保函，申請劃
撥商品房預售款專用帳戶資金；加大住房租賃市場扶持力度，加快撥付對住房租賃企業的獎補資
金。（ｊｔ）
03/03/2020 14:09
【抗疫維穩】廣州放寬樓市限購，商服類地產項目不再限定銷售對象
《經濟通通訊社３日專訊》廣州市人民政府官網發布「打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰，努力
實現全年經濟社會發展目標任務的若干措施」，共提出４８條舉措。其中，為促進房地產市場平
穩健康發展，規定商服類項目不再限定銷售對象，已確權登記的不再限定轉讓對象。
而且，優化完善商品房預售款監管，允許房地產開發經營企業憑商業銀行現金保函，申請劃
撥商品房預售款專用帳戶資金；加大住房租賃市場扶持力度，加快撥付對住房租賃企業的獎補資
金。（ｊｔ）
|FOCUS03/03/2020
【FOCUS】侵侵連任絆腳 「全民醫保」或加持桑德斯
|生財有道03/03/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：5G股不宜高追
|生財有道03/03/2020
盈豐銀行 EFG International 舉行股東週年大會及對業務表現作出評論
|中國故事03/03/2020
【新冠肺炎．圖輯】北京：防疫工作嚴格 復工之路仍長
|中國故事03/03/2020
【新冠肺炎】全國僅新增確診125宗 湖北以外地區佔11宗
|中國故事02/03/2020
【上海特寫】疫情衝擊消費 實體零售業分化發展
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰