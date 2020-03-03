【抗疫維穩】廣州放寬樓市限購，商服類地產項目不再限定銷售對象

《經濟通通訊社３日專訊》廣州市人民政府官網發布「打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰，努力

實現全年經濟社會發展目標任務的若干措施」，共提出４８條舉措。其中，為促進房地產市場平

穩健康發展，規定商服類項目不再限定銷售對象，已確權登記的不再限定轉讓對象。

而且，優化完善商品房預售款監管，允許房地產開發經營企業憑商業銀行現金保函，申請劃

撥商品房預售款專用帳戶資金；加大住房租賃市場扶持力度，加快撥付對住房租賃企業的獎補資

金。（ｊｔ）

