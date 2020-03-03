《經濟通通訊社３日專訊》據《證券日報》報導，結合疫情情況和有關批示精神，國家相關
部門正在加緊研究討論新能源汽車產業相關扶持政策。今年１月，新能源汽車產銷分別完成４萬
輛和４﹒４萬輛，產量同比下降５５﹒４％，銷量同比下降５４﹒４％。
根據中國汽車工業協會的分析，此次新冠肺炎疫情將對汽車行業一季度的運行情況影響巨大
，行業產銷量將會出現較大幅度的下降。同時，全年汽車市場發展形勢仍不容樂觀。（ｗｌ）
03/03/2020 09:14
【抗疫維穩】據報國家相關部門正加緊研究新能源車產業扶持政策
《經濟通通訊社３日專訊》據《證券日報》報導，結合疫情情況和有關批示精神，國家相關
部門正在加緊研究討論新能源汽車產業相關扶持政策。今年１月，新能源汽車產銷分別完成４萬
輛和４﹒４萬輛，產量同比下降５５﹒４％，銷量同比下降５４﹒４％。
根據中國汽車工業協會的分析，此次新冠肺炎疫情將對汽車行業一季度的運行情況影響巨大
，行業產銷量將會出現較大幅度的下降。同時，全年汽車市場發展形勢仍不容樂觀。（ｗｌ）
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