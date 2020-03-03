【抗疫維穩】工商聯汽車經銷商商會提延緩實施國六標準等救市建議

《經濟通通訊社３日專訊》繼中國汽車工業協會之後，又一汽車行業協會向國家已遞交延緩

實施國六排放標準的建議。據《澎湃新聞》中華全國工商業聯合會汽車經銷商商會處獲悉，為應

對新冠肺炎疫情對汽車行業的影響，全國工商聯汽車經銷商商會已向國家商務部市場體系建設司

遞交包括延緩實施國六排放標準、加快經銷商返利、降低二手車交易稅率在內的５條政策建議。

具體來看，第一，多措並舉加大金融支持力度多措並舉加大金融支持力度。對２、３月份到

期的原有信貸期限延長１－２個月；拓展可從事汽車金融服務的主體範圍，將符合條件的互聯網

小貸公司等地方性主體納入汽車金融體系；適當降低汽車金融公司准入門檻，允許合規經營的創

新性大型交易平台等主體與金融機構聯合創設金融公司；盡快明確支持汽車消費的融資租賃公司

差異化監管規則，兼顧「機構監管」和「功能 監管；五是鼓勵銀行、信託等金融機構與合規經

管的大型交易平台公司，通過各種渠道為汽車消費提供金融服務。

第二，協調整車企業加快返還經銷商返利。希望協調整車企業加快返還經銷商返利，並在疫

情結束後協調組織廠商對話會，推動整車企業制定合理的產銷目標和商務政策。

第三，盡快出台穩定汽車消費的政策措施。通過財稅等政策措施激發居民汽車消費潛力，如

實施車購稅優惠政策、重啓汽車下鄉、新能源汽車補貼２０２０年不退坡等；對於實施汽車限購

地區增加指標數量，滿足剛性購車需求。

第四，延緩實施國六汽車標準，加快解決平行進口汽車國六問題。解決汽車製造商和經銷商

的國五、國六（ＰＮ過渡值）庫存車問題，延緩實施國六排放標準。充分考慮平行進口汽車非授

權模式的特殊性和對經濟、產業、就業的影響，加快解決平行進口汽車國六達標問題，確保行業

平穩發展。

第五，降低二手車交易稅率，促進二手車便利交易。降低經銷企業銷售二手車增值稅稅率，

由依照３％徵收率減按２％徵收改為減按０﹒５％徵收。全面取消二手車限遷政策，實現國內二

手車自由流通。出台進一步促進二手車出口的政策措施。優化和統一各地二手車轉移登記手續，

便利交易。

全國工商聯汽車經銷商表示，突如其來的新冠肺炎疫情給各行業企業帶來很大挑戰，在行業

普遍預計今年汽車市場小幅下滑的基礎上，疫情將進一步加速市場下滑，預計全年降幅將超過

１０％。（ｗｌ）

