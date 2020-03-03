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即市新聞

03/03/2020 08:57

【貿易休戰】美國政府要求五家中國官媒裁減近四成駐美員工

　　《經濟通通訊社３日專訊》美國政府周一（２日）要求在美國運營的五家中國新聞機構縮減
在美的中國員工數量，包括《新華社》、中國環球電視網（ＣＧＴＮ）、中國國際廣播電台
（ＣＲＩ）、《中國日報》發行公司、《人民日報》（海外版）的美國總代理海天發展公司。美
國官員表示，上述五家機構的中國僱員人數總共是１６０名，美方要求直至３月１３日，中國僱
員總數將不超過１００名，縮減幅度接近四成。
　　根據要求，規模最大的新華社在美只能僱用５９名中國員工，ＣＧＴＮ則只能有３０名中國
員工，ＣＲＩ保留９名中國員工，《中國日報》發行公司保留２名中國員工，至於海天發展公司
因沒有中國籍僱員，所以毋須裁員。
　　上述五家機構於上月被美國國務院認定為外國使團，需要向美方呈報在美僱員名單及資產，
中方隨後以發表種族歧視報道為由，驅逐了３名《華爾街日報》的駐華記者。自２０１３年國家
主席習近平上任以來，中國驅逐了９名外國記者，目前只有７５名美國記者在中國工作。
　　舉措或引起外界對美國干預新聞自由的疑慮，美國官員強調不會指定裁員的方向，將由該等
機構自行決定裁走哪些員工，但正在考慮對在該等機構工作的中國公民施加期限限制，類似於北
京對外媒記者的做法。值得留意的是，美國官員明確拒絕將受影響的僱員稱為記者，稱這是對其
他記者的侮辱。
　　國務卿蓬佩奧在聲明中表示，中國多年來對境內外國記者的監視、騷擾並威脅的程度日益提
升，美方希望舉措將促使中國抱持更加公平和互惠的態度對待外國媒體，並敦促中國政府立即履
行其對尊重言論自由、新聞自由的國際承諾。（ｅｙ）（ｚｚ）

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