《經濟通通訊社３日專訊》據報河北省各市昨日（２日）多個重點項目開工，當日石家莊共
有２５２個重點項目開工，總投資１６２４﹒２億元（人民幣．下同），保定市有１２１個省市
重點項目同時開工，總投資４７７億元，邯鄲市當日共開工項目１２５個，總投資９１３億元。
內媒報道又指，廊坊共有１０３個重點項目集中開工，總投資達１２４７﹒４億元；邢台市
近日共１４４個重點項目開工，總投資３９１億元；滄州市２２１個項目集中開工建設；衡水這
幾日將有４７個重點項目陸續開工。（ｅｙ）
03/03/2020 10:32
【抗疫維穩】河北基建集體開工，石家莊２５２個重點項目同時復工
《經濟通通訊社３日專訊》據報河北省各市昨日（２日）多個重點項目開工，當日石家莊共
有２５２個重點項目開工，總投資１６２４﹒２億元（人民幣．下同），保定市有１２１個省市
重點項目同時開工，總投資４７７億元，邯鄲市當日共開工項目１２５個，總投資９１３億元。
內媒報道又指，廊坊共有１０３個重點項目集中開工，總投資達１２４７﹒４億元；邢台市
近日共１４４個重點項目開工，總投資３９１億元；滄州市２２１個項目集中開工建設；衡水這
幾日將有４７個重點項目陸續開工。（ｅｙ）
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