【ＦＯＣＵＳ】侵侵連任絆腳，「全民醫保」或加持桑德斯

【ＦＯＣＵＳ】ＣＯＶＩＤ－１９病毒愈來愈似侵侵連任的跘腳石。至今堅稱新冠病毒對美

國威脅仍低的白宮，近日接二連三遭打臉－－先有加州現社區傳播，再有境內死亡病例增至６宗

，最新則是傳染病專家暗示，美國或須採取停課、叫停大型集會等社會「緩衝措施」。

另一邊廂，美國疾病管制與預防中心（ＣＤＣ）周一（２日）起悄然停止披露「獲測試個案

」數據，再添社區隱藏大量「定時炸彈」疑雲；而多逾２７００萬沒有醫保的美國人恐承擔高昂

肺炎測試及醫療費用，對比主張「全民醫保」的桑德斯和最新拋出「免費護理」的沃倫，或成壓

垮侵侵選情的最後一根稻草。



＊無醫保或卻步測試，社區藏「定時炸彈」＊



截至周一（３日），美國已有１２個州通報新冠病毒確診病例逾９５宗，其中６人死亡；相

比抗疫大總管彭斯堅稱「病毒對美國民眾的風險仍低」，惟一直跟白宮唱反調的美國國立衛生研

究院（ＮＩＨ）傳染病頂級專家Ａｎｔｈｏｎｙ Ｆａｕｃｉ就警告，疫情已到達「爆發程度」

，美國可能必須考慮採取社會「緩衝措施」，如關閉學校、禁止密閉空間大型集會活動等。

吊詭的是，擔當花旗國新冠肺炎確診官方背書的ＣＤＣ，昨日起悄然停止於官網披露「獲測

試個案（Ｔｏｔａｌ ｔｅｓｔｅｄ）」數據，其上一次披露的結果為，截至周日（１日）已測

試４７２宗。

ＣＤＣ早前遭批評提供給各州的測試盒數量嚴重不足且有設計缺陷；儘管衛生部長

Ａｌｅｘ Ａｚａｒ最新稱，本周可測試個案將擴至７５０００宗，但高昂的測試及醫療費用，

可能令多逾２７００萬沒有醫保傍身的美國人寧願選擇不做測試，再添社區隱藏大量「定時炸彈

」疑雲。



＊廢除奧巴馬醫改負作用顯，沃倫同倡免費＊



據佛州媒體披露，當地有曾前往中國的僱員懷疑自己感染新冠病毒，於醫院進行驗血、

ＣＴ等檢查後，雖最終確認僅是流感，但卻收到３２７０美元的帳單。另在白宮聯署網站上，要

求政府「提供免費測試及治療」的請願帖，截至目前已獲逾４萬個簽名。

白宮圖降溫、測試慢半拍、醫療費高企……無論是侵侵生怕疫情影響選情的鴕鳥心理，還是

當年廢除奧巴馬醫改的負作用顯現，似都在為民主黨對手提供彈藥。一直主張「全民醫保」的桑

德斯指摘侵侵：「美國是地球上唯一未保證全民享有醫療保健的發達國家」，更稱民眾有時甚至

要為相同的處方藥支付十倍於別國的價錢。

民主黨另一參選人、參議員沃倫則拋出應對疫情的三大主張，包括確保每個美國人免費得到

所推薦的治療、設立緊急帶薪休假計劃、推出至少４０００億美元財政刺激方案。

曾經準確預測最近八屆美國總統大選中的七次（包括２０１６年）的政治歷史學家

Ａｌｌａｎ Ｌｉｃｈｔｍａｎ有關ＣＯＶＩＤ－１９病毒或成為壓垮侵侵的「最後一根稻草」

會否一語成讖？且先看「超級星期二」桑德斯會否續跑贏拜登。

