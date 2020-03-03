《股壇解碼－戴名》道指反彈在望；靄華押業（１３１９）業績成疑

《股壇解碼》道指上周愈走愈低，關鍵支持位２８１００點一擊即破，大市頓時哀鴻遍野，

看淡之聲不絕於耳，周末傳出跌市與之前被美國證監會調查的數十個涉嫌操縱美國股市的中國投

資者沽貨套現有關，恰巧海航集團最近傳出財務不穩的消息，讓人聯想兩件事情是否有所關連，

由於美股以價值投資者佔大多數，在現階段美國經濟基礎沒有轉弱的情況下，相信很快就有投資

者入市支持，維持反彈目標位在２９８００點。



＊獨善其身＊



土耳其為難民大開方便之門，引致大量難民經土耳其進入歐洲，撇除新冠狀病毒的擴散危險

，突然大量難民的湧入對醫療和物資需求所造成的壓力將成為歐洲多國的沉重負擔，加上土耳其

、敘利亞和俄羅斯正值劍拔弩張的局勢，地緣因素將成為歐洲地區的黑天鵝。新冠狀病毒在意大

利北部肆虐，傳聞中國將在短期內撤僑，假若屬實的話，歐洲將成為繼亞洲後失守的第二個地區

，如果短期內見不到轉機，歐洲的經濟將徹底受到摧毀，歐元亦將再試低位。



＊撲朔迷離＊



國內疫情在最近一周好像一下子就好轉了不少，到底是真的疫情好轉還是另一波的爆發醞釀

中就不得而知，但有一點肯定的是病毒在這段時間已經產生變異，從最初公認的７天潛伏期到最

近更改為２８天已可想而知，如果疫情再不能迅速控制，中國的經濟肯定支持不了這樣的長期消

耗戰，到時候一連串的信貸違約，企業倒閉潮將如雨後春筍般出現，今年的ＧＤＰ增長能否保

５％都是一個問題。



＊苦盡甘來＊



上周恆指出乎意料的大幅回調，低位曾經跌穿２６０００點，離之前預計的２５２００點支

持位僅一步之遙，果然這次在２７０００點的位置成功讓人接盤，１０００點的差距應該足夠令

大戶獲利，２７０００點期權在上周五（２８日）同時出現減倉的情況，相信跌浪很快完結，這

次反彈將會以２８５００點為目標。投資者可以分段吸納優質藍籌股待反彈獲利。



＊股票簡評＊



靄華押業信貸（０１３１９）主要以靄華品牌在香港提供短期有抵押融資服務，包括典當貸

款及按揭抵押貸款，集團的按揭抵押貸款業務包括第一按揭抵押貸款和次級按揭抵押貸款。一般

典當和抵押貸款行業的資金來源都是經過金融機構槓桿借貸而來，集團單銀行貸款，透支加上債

券的總額就已經２﹒４億，利息支出的壓力不利集團現金流。由於行業的特殊性，靄華押業信貸

的營利將受資金成本和客戶是否能夠如期還款所限制，由於近期香港經濟急速下滑，相信集團出

現呆壞帳和客戶的延遲還款的個案將會大增，同時集團要透過成功轉讓質押物來平衡風險（變現

謀利）的效果將會非常困難和有限，相信在下一期業績會充分反映這些負面因素。



另外靄華押業信貸從去年（１９年）６月到１２月底止，總共就有關涉及向實體提供財務資

助而應證監會要求須予披露的交易就有１２宗，在樓市下滑和經濟衰退的大環境下，這些相關的

交易存在的風險將大幅增高，這連串交易難免讓人有粉飾櫥窗的嫌疑，這些都讓投資者有理由懷

疑這些交易的安全性和合理性，從陰謀論出發的話，這些交易會否成為某些人曲線變現資產的手

法，這些疑問需留待證監會給小股東一個明白。另外在證監會網頁的資料顯示，一間名為千里碩

證券有限公司的持倉量佔了靄華押業信貸超過８３％，相信大股東和關連人士的股份都在千里碩

裡面，如果全屬大股東和關連人士持有的話，股權太集中容易造成股價不正常的波動，這些也是

投資者要考慮的地方。最後一個不利小股東的因素是每天的成交量太低，投資者不容易沽貨離場

。綜合各項不利條件，投資者還是遠離靄華押業信貸為妙。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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