【企業盈喜】九龍建業（０００３４）料去年盈利增不多於１５％

《經濟通通訊社３日專訊》九龍建業（０００３４）公布，繼早前發盈利預喜後，昨預期截

至去年１２月３１日止年度盈利將按年輕微增加不多於１５％，即約２５﹒２２億元。

該集團指，雖然擁有７０﹒８％權益之上市附屬公司保利達資產（００２０８）去年度盈利

可能顯著減少，但該集團於香港物業發展項目銷售及盈利確認入帳有所增加，帶動盈利上升。

該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）

