《神州民企》比亞迪（０１２１１）獲新能源車補貼逾１３億元人幣

《經濟通通訊社３日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）公布，收到國家新

能源汽車推廣補貼金額約１３﹒４２億元人民幣。

該集團指，根據深圳市坪山區發展和改革局《關於下達２０１７年度新能源汽車推廣應用中

央財政清算資金的通知》，其控股子公司比亞迪汽車工業於近期收到深圳市坪山區財政局轉支付

的２０１７年度新能源汽車推廣應用中央財政補助資金合計約１３﹒４２億元人民幣。

該集團指，收到的國家新能源汽車推廣補貼款將提升現金流水平，有助於加快應收帳款周轉

，降低財務費用及資產負債率。（ｗｈ）

