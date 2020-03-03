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03/03/2020 07:53

【企業盈警】智美體育（０１６６１）料去年虧損不少於４億元人幣

　　《經濟通通訊社３日專訊》智美體育（０１６６１）公布，繼早前發出盈利警告後，昨預計
截至去年１２月３１日止財政年度將錄得虧損不少於４億元人民幣，而２０１８年度則錄得溢利
約５２００萬元人民幣。
　　該集團指，轉盈為虧主因除早前公布由於失去與中國田徑協會共同運作奔跑中國馬拉松的運
營權外，目前亦預期去年度收入將較２０１８年度下降約６５％。
　　該集團預期將適時公布業績。（ｗｈ）

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