【企業盈喜】永升生活服務（０１９９５）料去年純利增逾１倍

《經濟通通訊社３日專訊》永升生活服務（０１９９５）公布，預期截至去年１２月３１日

止年度純利按年增逾１倍，即約２億元人民幣。

該集團指，純利上升主因在管物業建築面積增加、來自對非業主增值服務及社區增值服務收

入增加及收購青島雅園物業管理於去年９月完成後綜合入帳至其財務報表所帶來的財務影響。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

