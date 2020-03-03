【企業盈警】卓爾智聯（０２０９８）料去年純利減逾９０％

《經濟通通訊社３日專訊》卓爾智聯（０２０９８）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度純利按年大幅減少逾９０％，即約１﹒３７億元人民幣。

該集團指，純利下降主因主要業務收組合變化，期內毛利下降外，去年度確認所持上市股本

證券未變現淨虧損約８﹒７５億元人民幣、確認商譽、無形資產、金融工具及應收帳款等資產減

值虧損及投資物業淨估值收益減少。雖然該集團可能錄得收入增長介乎約２５％至４０％，主因

供應鏈管理業務、貿易及相關增值服務去年度收入增加，但有關業務處於發展階段，利潤率較其

他業務相對為低，有關收入增長不會對其去年度溢利造成重大影響。

另外，該集團指，內地爆發新型冠狀病毒以來，多個省市包括其總部所在湖北省實施緊急公

眾健康措施，有關停工及交通有限度服務使其營運多個線上商品交易平台包括農產品及化工等商

品交易金額及數量減少，收回應收款項速度減慢，對營運資金造成負面影響。疫情亦導致其營運

線下商品交易市場如湖北省武漢市漢口北國際商品交易中心暫時關閉，天津市及荊州市物業開發

項目建設進度或延誤。該集團已向漢口北國際商品交易中心租戶提供若干寬減措施，幫助盡快恢

復營運。

該集團又指，與核數師磋商，獲悉為疫情實施停工及出行限制使的內地審核工作進展受影響

，預期按上市規則規定公布去年度業績可能有延誤。如確實延誤，計劃於３月底或前後將截去年

度初步未經審核財務業績與２０１８年同期經審核比較數字一併公布。（ｗｈ）

