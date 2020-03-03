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即市新聞

03/03/2020 07:53

中信股份（００２６７）逾５億美元售麥當勞中港業務大部分股權

　　《經濟通通訊社３日專訊》中信股份（００２６７）公布，昨日以總代價５﹒３３億美元出
售Ｆａｓｔ　Ｆｏｏｄ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　Ｌｔｄ（ＦＦＨＬ）４２﹒３１％股權，ＦＦＨＬ
直接持有麥當勞中國大陸和香港業務５２％股權，而買家為由中信資本作為一般合夥人的新設立
基金全資持有的ＣＣＨＬ　Ｆａｓｔ　Ｆｏｏｄ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　Ｌｔｄ（ＣＣＨＬ）。
　　該集團指，在有關總代價中，ＣＣＨＬ購買ＦＦＨＬ　４２﹒３１％股權外，亦將承擔價值
約２﹒１７億美元的未償還股東貸款。於出售完成後，中信股份所持ＦＦＨＬ股權將減少至
１９﹒２３％，故ＦＦＨＬ將不再合併於其財務報表。
　　該集團指，自與ＣＩＴＩＣ　Ｃａｐｉｔａｌ　Ｃｈｉｎａ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ　ＩＩＩ﹐
Ｌ﹒Ｐ﹒、Ｃａｒｌｙｌｅ　Ａｓｉａ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ　ＩＶ﹐Ｌ﹒Ｐ﹒和麥當勞建立戰略
合作關係以來，利用自身品牌和獨特平台等協助發展麥當勞推動在內地和香港的業務，在過去３
年，新開餐廳超過１０００家，收入和盈利大幅增長，而是次出售為實現投資價值，並續持有剩
餘的麥當勞股權參與未來發展，惟未披露交易盈虧。
　　麥當勞內地及香港業務包括經營和管理內地、香港及澳門的麥當勞餐廳。截至去年底，內地
門店３３８３家，香港和澳門門店總數２８１家。（ｗｈ）

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