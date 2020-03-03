【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４６﹒３億人幣，買建行小米沽安踏中芯

《經濟通通訊社３日專訊》憧憬美國聯儲局即將減息抗疫，以及內地加大投資刺激經濟，港
股反覆靠穩。內地最新公布的官方及財新製造業ＰＭＩ均創紀錄新低，恆指昨日（２日）輕微低
開５２點報２６０７７點，其後受內地股市大反彈帶動，加上市場憧憬中央未來推出刺激經濟措
施，港股最高見２６３７５點升２４５點，最終收報２６２９１點，升１６１點或０﹒６２％。
按額度計算，北水全日淨流入４６﹒３億元人民幣，減少１﹒２％。北水淨買入最多的個股
依次是建設銀行（００９３９）、小米集團（０１８１０）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出
最多的依次是安踏體育（０２０２０）、中芯國際（００９８１）。
主板成交１２５４﹒４４億元減少２５﹒４％。其中港股通成交２１０﹒８億元，佔總成交
１６﹒８％。
＊建行小米受捧安踏捱沽＊
雖然昨日（２日）財新ＰＭＩ數據創新低紀錄，離岸人民幣早前高走後昨日（２日）略現回
吐，但人民幣中間價升２５５點子，內銀股普遍反彈，建行升２﹒２２％，報６﹒４４元；工行
升１﹒３１％，報５﹒４元；北水分別淨流入９﹒０１億元及３﹒３７億元。小米集團再受北水
追捧，淨買入４﹒５２億元，股價升３﹒０３％，報１２﹒９４元。
安踏體育升２﹒６３％，報６４﹒３元；是北水淨流出最多的股份，淨流出金額６８００萬
元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
建設銀行 （００９３９） ９﹒０２
小米集團 （０１８１０） ４﹒５２
工商銀行 （０１３９８） ３﹒３７
騰訊控股 （００７００） ３﹒３４
中國建材 （０３３２３） ３﹒２２
淨沽出最多港股：
安踏體育 （０２０２０） －０﹒６８
中芯國際 （００９８１） －０﹒２４
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（ｃａ）