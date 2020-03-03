《日入而息》陳茂波不排除開徵銷售，傳渣打擬撤換溫拓思

《今天重點》﹡財政司司長陳茂波不排除開徵銷售稅，但明白當中具爭議性，又重申未見樓

市快速下跌風險

﹡消息指渣打主席正物色集團行政總裁人選，接替溫拓思

﹡澳洲和馬來西亞央行分別決定減息四分一厘。傳Ｇ７起草聲明，暫不明確要

求各國同步增加新支出

﹡日本將於５月底決定是否如期舉行東京奧運

﹡政府明後日將派４班包機接５３３名滯留湖北港人返港



《即日市況》﹡傳Ｇ７聲明不會提出聯手減息，港股反覆收跌６點報２６２８４點



《深滬股市》﹡滬指降溫全日升０﹒７％失三千，成交連續十日破萬億



《美元匯價》﹡基本面差過美國，歐元未必能企穩１﹒１２；歐元最新報１﹒１１１１╱

１１１５，日圓最新報１０７﹒９３╱９６



《公司業績》﹡中信電訊（０１８８３）去年多賺５％，派末期息１５仙



《公司資訊》﹡ＢＣ集團（００８６３）旗下ＯＳＬ推出數字資產電子交易平台

﹡小米成立產融大數據公司，經營範圍涉區塊鏈等業務

﹡再生醫學（０８１５８）折讓近６％配股籌１億元，發１﹒２億元換股債抵

股東貸款

﹡辰林教育（０１５９３）旗下江西應用科技學院獲准設立健康服務與管理專

業

﹡花旗在香港推出認股證產品，料今年將擴至牛熊證

﹡武漢企業福祿控股毋懼肺炎疫情遞表申請上市

﹡匯豐推出流動視像會議服務，提供予匯豐尚玉所有客戶

﹡新華通訊頻媒（００３０９）出售醫療廢物處理服務商

﹡綠景（０００９５）獲今年到期票據持有人接納交換要約，佔總額近５７％

﹡融信中國（０３３０１）２月合約銷售額跌５９％至３０億元人民幣

﹡葉氏化工（００４０８）斥４１００萬元人民幣增持大嘜養車股權至６１％

﹡中國再生醫學（０８１５８）配股集資１億元，並向金輝配發１﹒２億元換

股債

﹡香港電視（０１１３７）平均每日訂單總商品交易額升１５９﹒４％至

１６６０萬元

﹡星展香港推一系列數碼創新方案，處理企業銀行及交易需求

﹡中銀香港（０２３８８）推出「遙距投保」服務，擬推手機版年金計劃



《國企紅籌》﹡江蘇寧滬高速（００１７７）董事長顧德軍辭任

﹡重鋼（０１０５３）回購最多５０００萬股Ａ股，涉最多１﹒１５億元人幣

﹡張善明辭任中廣核電力（０１８１６）董事長一職

﹡華潤醫藥（０３３２０）子公司之枸櫞酸咖啡因注射液獲頒發藥品註冊批件

﹡中信電訊（０１８８３）若疫情４月受控，下半年能彌補漫遊損失



《神州民企》﹡中芯（００９８１）向材料集團及東京電子共發１０﹒９５億美元訂單

﹡吉利將在台州建造衛星生產、測控中心

﹡京信通信（０２３４２）推出臉部識別訪問控制解決方案

﹡景瑞（０１８６２）２月合約銷售額按年急跌６２％至３﹒２１億元人民幣

﹡富力（０２７７７）２月合約銷售總金額按年跌５９％至２５億元人民幣



《中國要聞》﹡中國工作組考察巴基斯坦蝗災區：情況比預想嚴重

﹡中國駐聯合國代表表示中國有信心可達成今年經濟目標

﹡外匯局表示今年中國國際收支和外匯市場運行將平穩有序

﹡據報內地三大電訊商即將啟動５Ｇ二期招標

﹡人行逆回購１１連停，今續零投放零回籠；人行上海總部表示支持理財子公

司開展股權投資等業務

﹡石化聯合會表示全年行業利潤或增８％左右，出口增５％

﹡據報保險資金參與國債期貨交易相關３項制度開徵意見

﹡發改委表示今日內地成品油價格不作調整

﹡財政部表示２月全國發行地方政府債券４３７９億元

﹡債券發行註冊制首日５宗獲受理，累計募資逾３００億

﹡周延禮稱進一步增強中國再保險市場的國際話語權

﹡華為明後日將發行２０億人幣５年期中期票據

﹡２０００億元融資工具馳援抗疫

﹡工商聯汽車經銷商商會提延緩實施國六標準等救市建議

﹡河北基建集體開工，石家莊２５２個重點項目同時復工

﹡財政部料今年社保降費減輕企業負擔５１００億元

﹡國家醫保局表示疫情期間網上覆診醫保可報銷

﹡深圳國資推重大項目復工，首批涉４０個重大民生項目

﹡滬企業可緩繳２月至６月住房公積金

﹡廣州放寬樓市限購，商服類地產項目不再限定銷售對象；廣州購買新能源車

可獲１萬元補貼，「國六」補助３千

﹡據報國家相關部門正加緊研究新能源車產業扶持政策

﹡農業農村部印發禽流感應急方案，今年已爆發三起疫情

﹡駐美新聞機構人數遭限，中國外交部警告採取反制措施

﹡溫州本科生可七折買樓，首批１７００多套３月中推出



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒４％，報１１３２７﹒７２點



《其他消息》﹡陳茂波稱不排除開徵銷售稅

﹡羅致光稱透過關愛基金向非永久居民派１萬，本月將商討

﹡香港科技創新促進組冀政府擴闊科技券資助範圍

﹡港鐵沙中線過海段後年首季通車有挑戰，陳帆無法承諾工程費已封頂

﹡港鐵調查委員會表示東鐵線出軌事故由動態軌距擴闊導致

﹡創新科技署擴大「研究員計劃」和「博士專才庫」資助範圍

﹡本港２月住宅樓宇買賣合約總值３０４億元，按月升２３％

﹡康城９Ｃ期命名ＯＣＥＡＮ ＭＡＲＩＮＩ涉５０３伙

﹡深股通額度全日用５﹒２億元；滬股通額度全日用２３﹒４億元，陸股通淨

流入４﹒８億

﹡港航員工不滿譴散安排，示威不果明往勞工處求助

﹡仲量聯行表示受疫情影響，香港新公寓價格面臨下行壓力



《新冠肺炎》﹡本港今日無新增確診與初步陽性個案

﹡浙江新增７例確診病例，均為意大利輸入病例

﹡南韓單日再增６００人感染，新天地教主跪地謝罪

﹡世衛表示香港和新加坡沒有完全封城仍有效降低病毒傳播

﹡據報中國包機今晚抵達伊朗，接滯留疫區華人回國

﹡政府明後日將派４班包機接５３３名滯留湖北港人返港；醫管局將派員為湖

北返港人士抽取樣本化驗

﹡工聯會冀政府加快接回滯留武漢以外湖北港人

﹡林鄭月娥稱本港疫情可控，但不能掉以輕心

﹡民建聯捐出３００萬元協助受疫情影響家庭

﹡創新電子表示設危機管理小組，協助江門廠房維持運作

﹡港鐵表示疫情影響沙中線紅磡站復修工程，正評估進度

﹡貿發局表示２－４月共１３展覽改期，暫無計劃取消書展

﹡經合組織表示全球經濟低迷，降今年增長預測至２﹒４％

﹡標普表示港鐵受疫情等影響，信用評級面臨巨大壓力

﹡羅致光料失業率升至４－５％，公務員購口罩後可報銷

﹡友邦慈善基金捐贈１萬個抗疫包予基層家庭

﹡野村料本月中內地受疫情影響行業復工率升至７２％

﹡鑽石公主號全體乘客可辦理退款，獲消費金額供未來用

﹡中總捐４００萬元支援內地防疫抗疫工作

﹡鴻海料３月底前可復正常產能，今年營收目標微幅下調

﹡香港郵政表示寄自韓國的航空郵件服務恢復

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