  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/03/2020 08:55

【本港經濟】２月份香港ＰＭＩ下滑至３３﹒１，受疫情影響創新低

　　《經濟通通訊社４日專訊》經季節調整後，２月份ＩＨＳ　Ｍａｒｋｉｔ香港特區採購經理
指數（ＰＭＩ）由１月的４６﹒８下滑至３３﹒１，顯示私營經濟的景氣度以２１年半的歷史高
速急挫。綜觀過去兩月數據，ＰＭＩ平均值為３９﹒９，反映香港私營經濟於２０２０年首季有
機會衰退加劇。企業相信疫情的餘波將於未來數月持續，對往後一年的經營信心降至歷史低點，
並認為往後１２個月將會減產。

＊產量跌幅史無前例＊

　　新冠病毒爆發，對香港私營經濟２月份的表現造成重大衝擊。最新採購經理指數顯示，營商
環境急劇惡化，倒退程度創１９９８年７月指數開展以來最嚴重。產出與新訂單量皆以破紀錄的
速度直線下滑，導致企業由於產能過剩而大幅裁員，這從積壓工作量驟降可以反映。供應鏈受新
冠肺炎的疫情影響，出現供貨延誤、採購成本上漲的情況。
　　企業於首季中段的業務運作大幅滑落，產量跌幅屬史無前例。至於業務有實質增長的企業則
指，市場對必需品、清潔和消毒用品的需求增加。疫情爆發重創了２月份的訂單需求。整體新增
的銷售額以破紀錄速度銳減，原因之一是來自中國內地的訂單量直線下滑。同樣地，由其他海外
市場流入的新業務量亦以歷史速度縮減。企業對未來一年的經營信心滑落至２０１２年４月以來
的最低水平。

＊職位裁減速度錄得１８年多以來最快＊

　　企業精簡人手，職位裁減速度錄得１８年多以來最快。另一方面，採購活動亦以歷來第二大
跌速縮減，由於供應短缺嚴重，投入品的採購價格４個月內首次回升，惟幅度溫和。然而，２月
份整體投入成本繼續下降，跌速創２００８年底以來最快，究其原因，就是員工成本出現歷來最
大跌幅所致。（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道04/03/2020
全民派錢1萬元　8大投資出路
生財有道03/03/2020
央企物管龍頭 保利物業駛向藍海
生財有道03/03/2020
推防疫車大賣 吉利行得快好世界
剖析天下03/03/2020
疫情全球蔓延 東奧或胎死腹中
剖析天下03/03/2020
馬來西亞經濟 短期內受壓
生財有道03/03/2020
【新冠肺炎】政府一連兩天派4包機 接533名滯留湖北港人
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金