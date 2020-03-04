【本港經濟】２月份香港ＰＭＩ下滑至３３﹒１，受疫情影響創新低

《經濟通通訊社４日專訊》經季節調整後，２月份ＩＨＳ Ｍａｒｋｉｔ香港特區採購經理

指數（ＰＭＩ）由１月的４６﹒８下滑至３３﹒１，顯示私營經濟的景氣度以２１年半的歷史高

速急挫。綜觀過去兩月數據，ＰＭＩ平均值為３９﹒９，反映香港私營經濟於２０２０年首季有

機會衰退加劇。企業相信疫情的餘波將於未來數月持續，對往後一年的經營信心降至歷史低點，

並認為往後１２個月將會減產。



＊產量跌幅史無前例＊



新冠病毒爆發，對香港私營經濟２月份的表現造成重大衝擊。最新採購經理指數顯示，營商

環境急劇惡化，倒退程度創１９９８年７月指數開展以來最嚴重。產出與新訂單量皆以破紀錄的

速度直線下滑，導致企業由於產能過剩而大幅裁員，這從積壓工作量驟降可以反映。供應鏈受新

冠肺炎的疫情影響，出現供貨延誤、採購成本上漲的情況。

企業於首季中段的業務運作大幅滑落，產量跌幅屬史無前例。至於業務有實質增長的企業則

指，市場對必需品、清潔和消毒用品的需求增加。疫情爆發重創了２月份的訂單需求。整體新增

的銷售額以破紀錄速度銳減，原因之一是來自中國內地的訂單量直線下滑。同樣地，由其他海外

市場流入的新業務量亦以歷史速度縮減。企業對未來一年的經營信心滑落至２０１２年４月以來

的最低水平。



＊職位裁減速度錄得１８年多以來最快＊



企業精簡人手，職位裁減速度錄得１８年多以來最快。另一方面，採購活動亦以歷來第二大

跌速縮減，由於供應短缺嚴重，投入品的採購價格４個月內首次回升，惟幅度溫和。然而，２月

份整體投入成本繼續下降，跌速創２００８年底以來最快，究其原因，就是員工成本出現歷來最

大跌幅所致。（ｃｌ）

