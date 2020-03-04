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即市新聞

04/03/2020 07:46

《日出而作》美股顯著下挫，金價上揚，美聯儲減息半厘

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５９１７﹒４１　跌７８５﹒９１點╱２﹒９４％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　３００３﹒３７　跌　８６﹒８６點╱２﹒８１％　　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８６８４﹒０９　跌２６８﹒０７點╱２﹒９９％　　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　６７１８﹒２０　升　６３﹒３１點╱０﹒９５％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１９８５﹒３９　升１２７﹒５２點╱１﹒０８％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５３９３﹒１７　升　５９﹒６５點╱１﹒１２％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０６﹒８９，歐元兌美元１﹒１１８１

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