《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５９１７﹒４１ 跌７８５﹒９１點╱２﹒９４％
標普５００ ３００３﹒３７ 跌 ８６﹒８６點╱２﹒８１％
納斯達克 ８６８４﹒０９ 跌２６８﹒０７點╱２﹒９９％
倫敦富時１００ ６７１８﹒２０ 升 ６３﹒３１點╱０﹒９５％
法蘭克福ＤＡＸ １１９８５﹒３９ 升１２７﹒５２點╱１﹒０８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３９３﹒１７ 升 ５９﹒６５點╱１﹒１２％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０６﹒８９，歐元兌美元１﹒１１８１
04/03/2020 07:46
《日出而作》美股顯著下挫，金價上揚，美聯儲減息半厘
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５９１７﹒４１ 跌７８５﹒９１點╱２﹒９４％
標普５００ ３００３﹒３７ 跌 ８６﹒８６點╱２﹒８１％
納斯達克 ８６８４﹒０９ 跌２６８﹒０７點╱２﹒９９％
倫敦富時１００ ６７１８﹒２０ 升 ６３﹒３１點╱０﹒９５％
法蘭克福ＤＡＸ １１９８５﹒３９ 升１２７﹒５２點╱１﹒０８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３９３﹒１７ 升 ５９﹒６５點╱１﹒１２％
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