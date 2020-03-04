《華爾街內望》儲局緊急減息半厘美股挫近３％，道指跌７８５點

《經濟通通訊社４日專訊》聯儲局宣布緊急宣布減息半厘，令投資者感到意外，加劇市場憂

慮新冠肺炎造成的經濟影響，美股周二（３日）在震盪中重挫近３％。

道指收跌２﹒９４％或７８５點，報２５９１７點。標指跌２﹒８１％或８６點，報

３００３點。納指收低２﹒９９％或２６８點，報８６８４點。

美股成交量龐大，各證交所共成交約１４７億股，高於過去二十個交易日的平均成交量

９８億股。

七國集團（Ｇ７）財長和央行總裁承諾採取適當行動支持各國經濟後，聯儲局宣布自

２００８年金融危機以來首次緊急減息，突顯儲局對新冠肺炎的擔憂。今次減息決定亦較原定的

議息會議提前兩周，故市場已完全消化儲局將於會議上減息半厘的預期。

緊急減息後美股亦曾漲逾１％，但隨後下跌，主要因為市場擔心向金融市場注入更多資金，

無法解決核心問題，工人及消費者留在家中，企業活動將會減少。

個股方面，蘋果和微軟分別跌３﹒２％和４﹒８％。醫療設備製造商Ｔｈｅｒｍｏ

Ｆｉｓｈｅｒ Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ以１１６億美元收購德國基因檢測公司Ｑｉａｇｅｎ，

收漲１﹒８％。口罩生產商Ａｌｐｈａ Ｐｒｏ Ｔｅｃｈ暴漲近兩成。

美國十年期公債收益率跌至１﹒０８８％，盤中曾觸及歷史低位０﹒９０６％，是史上首次

跌穿１％。（ａｌ）

