  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/03/2020 07:50

《華爾街內望》儲局緊急減息半厘美股挫近３％，道指跌７８５點

　　《經濟通通訊社４日專訊》聯儲局宣布緊急宣布減息半厘，令投資者感到意外，加劇市場憂
慮新冠肺炎造成的經濟影響，美股周二（３日）在震盪中重挫近３％。
　　道指收跌２﹒９４％或７８５點，報２５９１７點。標指跌２﹒８１％或８６點，報
３００３點。納指收低２﹒９９％或２６８點，報８６８４點。
　　美股成交量龐大，各證交所共成交約１４７億股，高於過去二十個交易日的平均成交量
９８億股。
　　七國集團（Ｇ７）財長和央行總裁承諾採取適當行動支持各國經濟後，聯儲局宣布自
２００８年金融危機以來首次緊急減息，突顯儲局對新冠肺炎的擔憂。今次減息決定亦較原定的
議息會議提前兩周，故市場已完全消化儲局將於會議上減息半厘的預期。
　　緊急減息後美股亦曾漲逾１％，但隨後下跌，主要因為市場擔心向金融市場注入更多資金，
無法解決核心問題，工人及消費者留在家中，企業活動將會減少。
　　個股方面，蘋果和微軟分別跌３﹒２％和４﹒８％。醫療設備製造商Ｔｈｅｒｍｏ　
Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ以１１６億美元收購德國基因檢測公司Ｑｉａｇｅｎ，
收漲１﹒８％。口罩生產商Ａｌｐｈａ　Ｐｒｏ　Ｔｅｃｈ暴漲近兩成。
　　美國十年期公債收益率跌至１﹒０８８％，盤中曾觸及歷史低位０﹒９０６％，是史上首次
跌穿１％。（ａｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道03/03/2020
央企物管龍頭 保利物業駛向藍海
生財有道03/03/2020
推防疫車大賣 吉利行得快好世界
剖析天下03/03/2020
疫情全球蔓延 東奧或胎死腹中
剖析天下03/03/2020
馬來西亞經濟 短期內受壓
生財有道03/03/2020
【新冠肺炎】政府一連兩天派4包機 接533名滯留湖北港人
FOCUS03/03/2020
【FOCUS】侵侵連任絆腳 「全民醫保」或加持桑德斯
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金