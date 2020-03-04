《選股情報－石鏡泉》環球央行大放水

《選股情報》近２０年來，環球央行有兩次大放水，一次是２００８雷曼兄弟爆破，一次是

昨晚。



Ｇ７於昨晚有個電話會議，商討放水抗疫事，估計必放無疑，關鍵是怎放，放幾多？但可以

頗悲觀地預期，放水抗雷曼爆破可以有效，放水抗疫，八成會無效，只會益炒家和資本家。



雷曼爆破是水緊所致，故放水可止咳。但疫病不是因水多水緊，而是要你會否封城、人民是

否聽話留在家、有沒有足夠口罩作防預、有沒有足夠病床去醫治？



美國抗疫總指揮是副總統彭斯，他其中有幾個板斧是：醫療專家和傳媒不可隨便講疫情，有

關的「正確」資訊，只可以由彭斯的抗疫隊播發，可以預期新冠病毒的患者不會多，要多都是肺

炎病患者，而這不足為懼，因為美國每年肺炎都要死上二萬多人，美國人不應太恐懼。



但華爾街會不會恐慌？要看美國的新冠病毒和肺炎的擴展情況。亦取決於華爾街對彭斯抗疫

團隊所公布的病患數字的信任度。筆者不會估，等市場反應。



周一晚（２日），美股大反彈，這是預期到的。



估到美股會大反彈是因為之前有新聞講Ｇ７會開電話會議，講聯防抗疫。Ｇ７這個臨時召開

的會議，必然講怎放水。Ｇ７之後，會是Ｇ２０、會是國際貨幣基金會（ＩＭＦ）、經合組織、

世界銀行齊齊講怎救市。留意這些組織都不是搞醫療的，只搞資本市場的。他們的重點是救市，

不是抗疫，抗疫是世衞的事，但如這些金融機構不談，不撥款與世衞去抗疫，大家可以預期，銀

行可以運作，但銀行職員病了，不能上班，銀行又怎運作呢？



胃痛，卻在手指擦止痛藥，有心靈安慰，不能實際解難。



由於估計美、歐、日、韓的防疫措施不足，除非能快速生產出有效疫苗，不然大家將會聽到

環球新增病患及死亡數目增加，這些新增數目一日不減，自會央行係放水，市場會骨水、散水。



美股周一晚彈升逾千點，但日經指數昨日（３日）仍跌逾２６０點，已反映日本投資者是聞

放水之風而不為所動，續骨水、散水。



昨晚Ｇ７，及之後Ｇ２０、ＩＭＦ、世銀、經合組織的「抗疫」水彈能幾有效？



＊反彈力強板塊才值得博反彈＊



有估美國今後可減息逾四次，不排除短息會達負息，歐息及日息早已是負息，歐日央行要救

股市，可能是買他們指數股的ＥＴＦ，買ＥＴＦ是雨露均霑，不會被指摘益個別集團，輸送利益

，但最受影響的弱勢社群，小企業，就自己走位好了。



投資者如想今時也賺一轉，也是可以，高息股雖被垂青，但留心有部分被「高息股」，去年

股價１０元，派息０﹒５元，息率５％，但今時股價跌至１元，仍以去年派息０﹒５元計，就有

５０％的高息，會有嗎？



在這次跌市中，不同的板塊有不同表現，都是投資精英早著先鞭作出揸沽所致。周一美股大

反彈，Ｓ＆Ｐ ５００不同板塊的反彈幅度，要在現時買股，自然要買反彈力度強的板塊，這個

指標是可以作環球指標的。



Ｓ＆Ｐ ５００自今年初以來至３月２日的表現，籮底橙就是籮底橙，不要妄圖撈底，買表

現較好的三個板塊，即是公用股（相對高息）、資訊科技股（大數據）、地產股（唔死得都要買

屋住）。



恆指是環球央行放水下的小舟，無自主息率能力，跟中、美息走罷了，恆指亦自然先整固。

文成後，美儲局減半厘息。



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

