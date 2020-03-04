【全球放水】渣打梁振輝：港股可守２５５００，看好中國消費品股

《經濟通通訊社記者吳藹林４日報道》隔晚美國聯儲局突擊減息半厘，是２００８年金融海

嘯後首次以半厘幅度一次性下調，令市場憂慮新冠肺炎影響經濟環境或比想像中差。渣打香港財

富管理投資策略主管梁振輝向《經濟通通訊社》表示，現時說市場環境回到２００８年金融海嘯

時屬言之尚早，而本季港股重點在於能否守著２５５００點支持位。

隔晚美股急升後大幅回調，梁振輝表示，市場明顯對突然減息及儲局說法不太受落，焦點仍

然集中在新型肺炎疫情，雖然近期股市較為波動，但同時企業債券市場、匯市相對穩定，經濟亦

並非２００８年般的差，與金融海嘯時期相比是過分憂慮。唯現時港股反彈乏力，料本季短線考

驗位在能否守著２６０００點，即去年１２月，以及今年２月及現時低位，再下望較強力的支持

位為去年１０月的低位（約２５５００點）水平。整體而言，他認為，環球央行及政府願意採取

行動支持經濟，有助港股中長線前景，若然本月之後疫情紓緩，港股亦有可能迎來強力反彈。

梁振輝續稱，投資者可多留意中國相關板塊，如消費品、電商、電子貿易股，預期內地除減

息及定向降準外，會推出財政及刺激消費政策，有機會利好上述板塊。他不看好旅遊板塊，認為

即使疫情過去，由於業務需要一段時間修復，升幅仍會落後大市。

