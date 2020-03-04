《專家之言－尹希陽》３月股樓短評

《專家之言》內地公布２月官方製造業ＰＭＩ創歷史新低，上週因新型冠狀肺炎疫情蔓延全

球股市即「震散」，道瓊工業指數跌幅達１２﹒４％。１０年期美國國債收益率跌至歷史最低，

市場隨即又憧憬各國央行實施寬鬆刺激措施。

筆者不太熱衷炒政策，大市因為一個憧憬炒上，自然可以因為憧憬消散已調整。市場所謂「

利好」及「利淡」消息大多數是事後找理由，投資要避開雜音，不只「利淡」消息，「利好」消

息亦如是。倘若全球放水確認大牛市再ｏｖｅｒｗｅｉｇｈｔ ｂｅｔａ都未遲。可這是遙遠的

事。



＊ＡＴＭＸ當道，匯控領展前景欠吸引＊



投資不是唯唯諾諾，要跟大勢，大勢是新經濟當道，疫症期間我見全民皆「淘寶」，打機，

ａｐｐｓ下單叫外賣，熱衷智能家居等。因此「Ａ」阿里巴巴（０９９８８）、「Ｔ」騰訊

（００７００）、「Ｍ」美團（０３６９０）、「Ｘ」小米（０１８１０）當道，新經濟不會完

全取代舊經濟，但新經濟股一定繼續顛覆整個經濟。

最近有觀眾讀者關注可否買入匯控（００００５）、領展（００８２３）收息。筆者較擔心

該類「高息股」業務前景不吸引，單以「高息率」作招徠，結果賺息蝕價，得不償失。

本港樓市方面，估計「人踩人」情況會持續一段時間，主要是流通性不足的投資者陸續離場

套現或止蝕，有的甚至被逼「硬食」辣稅。業主議價空間逐增，筆者認為２房細單位剛性需求猶

存，因２房單位正好足夠小康家庭自用，一個作主人房，另一個可作工人房或小孩的獨立房間。

他們都是財政相對穩健的一群，再者這些家庭想「大搬細」最多也是４房或３房換２房單位。



＊３００呎以上兩房單位最具投資價值＊



相比之下開放式（ｓｔｕｄｉｏ ｆｌａｔ）和１房戶卻較適用於自用或出租予外籍人士（

Ｅｘｐａｔ）或內地留學生，他們都是需求彈性較高的一群，遇上經濟不景氣他們大可租住更細

單位。開放式和１房戶投資價值因此亦較低，持續下行風險也較大。３房甚至４房單位屬於本地

家庭換樓鏈頂層，相對２房是較高端消費品，市況不景氣，這類單位都「高處不勝寒」。

當然，筆者認為現時疫情未見改善，經濟環境至少差到年底。唯配合議價空間，我認為實用

３００呎以上的兩房單位具投資價值。

最後引用李超人說法，「如果你有現金，買來自住唔緊要，但炒炒吓唔好制」、「量力而為

，呢個一定要！」

順勢而行，操盤亦然，人生亦然！

《皓衹資本管理聯席投資總監 尹希陽》（筆者為證監會持牌人，無持有上述股份）

