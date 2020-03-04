美國突然減息半厘，港股高開３６點報２６３２１點，國指漲４２點

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美聯儲突然投下震撼彈，提早宣布減息半厘，美股走勢波動

，最後道指更低收逾７００點。亞洲股市今早普遍造，日經漲８１點，台北加權指數升１５７點

，港股方面今早未有太大反應，恆指只高開３６點。受突然減息影響，金管局同樣將貼現窗基本

利率下調半厘，匯控（００００５）迅即低開１﹒５２％且為最差表現藍籌，恆生

（０００１１）同樣低開０﹒９％，惟中銀香港（０２３８８）高開１﹒１３％。恆生指數開報

２６３２１點，升３６點或升０﹒１４％，主板成交３７﹒７５億元。國企指數報１０５２７點

，升４２點或升０﹒４１％。

重磅股方面，匯豐控股跌１﹒５２％，報５１﹒７５元；港交所（００３８８）跌

０﹒３９％，報２５６元；騰訊控股（００７００）升０﹒５１％，報３９６元；中移動

（００９４１）升０﹒８２％，報６１﹒２元；友邦保險（０１２９９）升０﹒６６％，報７６

元。



恆指十隻升跌幅顯著之股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中國神華（０１０８８） １４﹒２８元 升１﹒２８％

申洲國際（０２３１３ １０１﹒００元 升１﹒２０％

中生製藥（０１１７７） １１﹒８４元 升１﹒２０％

港鐵公司（０００６６） ４３﹒８０元 升１﹒１５％

中銀香港（０２３８８） ２６﹒９０元 升１﹒１３％



匯豐控股（００００５） ５１﹒７５元 跌１﹒５２％

中海油 （００８８３） １０﹒９２元 跌１﹒２７％

瑞聲科技（０２０１８） ５１﹒００元 跌０﹒９７％

恆生銀行（０００１１） １５４﹒００元 跌０﹒９０％

銀河娛樂（０００２７） ５１﹒１５元 跌０﹒８７％

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（ｕｌ）

