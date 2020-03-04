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即市新聞

04/03/2020 09:21

美國突然減息半厘，港股高開３６點報２６３２１點，國指漲４２點

　　《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美聯儲突然投下震撼彈，提早宣布減息半厘，美股走勢波動
，最後道指更低收逾７００點。亞洲股市今早普遍造，日經漲８１點，台北加權指數升１５７點
，港股方面今早未有太大反應，恆指只高開３６點。受突然減息影響，金管局同樣將貼現窗基本
利率下調半厘，匯控（００００５）迅即低開１﹒５２％且為最差表現藍籌，恆生
（０００１１）同樣低開０﹒９％，惟中銀香港（０２３８８）高開１﹒１３％。恆生指數開報
２６３２１點，升３６點或升０﹒１４％，主板成交３７﹒７５億元。國企指數報１０５２７點
，升４２點或升０﹒４１％。
　　重磅股方面，匯豐控股跌１﹒５２％，報５１﹒７５元；港交所（００３８８）跌
０﹒３９％，報２５６元；騰訊控股（００７００）升０﹒５１％，報３９６元；中移動
（００９４１）升０﹒８２％，報６１﹒２元；友邦保險（０１２９９）升０﹒６６％，報７６
元。
　　
　　恆指十隻升跌幅顯著之股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國神華（０１０８８）　　１４﹒２８元　　　升１﹒２８％
　　申洲國際（０２３１３　　１０１﹒００元　　　升１﹒２０％
　　中生製藥（０１１７７）　　１１﹒８４元　　　升１﹒２０％
　　港鐵公司（０００６６）　　４３﹒８０元　　　升１﹒１５％
　　中銀香港（０２３８８）　　２６﹒９０元　　　升１﹒１３％
　
　　匯豐控股（００００５）　　５１﹒７５元　　　跌１﹒５２％
　　中海油　（００８８３）　　１０﹒９２元　　　跌１﹒２７％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　５１﹒００元　　　跌０﹒９７％
　　恆生銀行（０００１１）　１５４﹒００元　　　跌０﹒９０％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５１﹒１５元　　　跌０﹒８７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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