《盤後部署》美國突減息起帶頭作用惟難釋經濟憂慮，港股仍需整固

《經濟通通訊社４日專訊》美國聯儲局突劈息半厘，以應對新冠病毒疫情的經濟影響。不過

市場憂慮未消，更將焦點轉移至經濟前景或比預期更甚。隔晚美股跌近３％，港股今日表現反覆

，一度下試２６０００關口。

金管局跟隨聯儲局調低貼現窗利率５０點子，港元拆息全線向下，港銀息差收窄，盈利承壓

，本地銀行股為全日跌市重災區。恆指今早高開３６點後倒跌，最多跌過２４６點，低見

２６０３８點，及後人民幣持續彈高，內房股造好帶動港股Ｖ彈，半日升３２點。午後則反覆向

好，一度突破上午高位，最多升８７點，見２６３７２點。尾市再由升轉跌，最終收報

２６２２２點，跌６２點或０﹒２４％；成交金額約１１０９﹒７５億元減少４﹒７４％。國指

則微升３６﹒６２點至１０５２１﹒７８點。

Ａ股反覆高收，上證綜合指數報３０１１﹒６７，上升１８﹒７７點或上升０﹒６３％；深

證成份指數報１１４９３﹒０２，上升８﹒８１點或上升０﹒０８％。兩市合計成交９９２０億

元人民幣大減１５﹒７％，終止連續十日成交突破萬億元的交投熱浪。



＊標普再下調美經濟增長預測，１０年期債息跌穿１厘再創新低＊



評級機構標準普爾周二下調美國經濟增長預測，並表示新冠病毒疫情迅速蔓延，可能會對美

國經濟帶來「實質性的不利影響」，打擊將比此前預計的更長更深，美國第一、二季經濟增長或

不足１％。又指出，對美國增長的影響將通過五個主要渠道－－旅遊和旅行中斷、海外市場需求

減弱、供應鏈中斷、私人支出減少，以及大宗商品價格下跌。

另外，聯儲局緊急下調聯邦基金利率後，在全球金融交易中理論上被視為「無風險」基準利

率的１０年期國債孳息率跌至創紀錄的低點０﹒９９７厘，３０年期債息亦創歷史新低的１﹒６

０１％。由於新型冠狀病毒疫情持續擴散，投資者預期全球經濟增長前景將進一步惡化，紛紛湧

向債券避險，以防範股票和公司債等風險較高資產的損失，加劇債息下滑。



＊後市恐大波動，兩萬六短期支持大＊



在今次減息前，ＦｅｄＷａｔｃｈ的利率期貨已顯示，市場預計局方將於原定本月１７－

１８日舉行的議息會議上百分百減息半厘，惟時間點才是市場關注點。局方選擇提早約兩周減息

，令市場擔心目前經濟狀況或會比預期更差，才促使聯儲局不得不提前帶頭減息，亦因而引起經

濟衰退的憂慮，並解釋隔晚美股道指由低位反彈逾７００點後，再倒跌近８００點收市。

繼馬來西亞、澳洲及美國先後減息，今晚則要關注加拿大央行會否跟隨，下周再觀望歐洲央

行的議息結果。考慮到現階段疫情在各國的確診宗數增幅基本上未有放慢跡象，相信各主要央行

會仿傚減息，並為環球股市帶來短暫刺激作用。但礙於疫情存在眾多不確定性，金融市場未來仍

會大幅波動，投資者暫時仍然憂慮經濟前景甚至步入衰退的風險，因此港股短期雖會受到減息消

息提振出現反彈，但上升力度卻相當有限。

從技術而言，恆指近日已三度於２６０００關築底，料２６０００點已有頗強支持，現階段

則進行整固。若能重上１０天線，即約２６７００點，港股方可擺脫上落格局，走勢轉強。

（ｃａ）

