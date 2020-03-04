《經濟通通訊社４日專訊》聯儲局主席鮑威爾周二（３日）參加七國集團（Ｇ７）會議，各
國及後發表聲明，將採取一切適當措施支持經濟，鮑威爾亦指儲局正與各國央行進行積極討論，
之後就宣布減息半厘。
不過美國總統特朗普未滿意今次減息的幅度，他在社交媒體強調聯儲局的貨幣政策立場必須
與其他國家一致，否則難以公平競爭，並呼籲儲局進一步減息。
美國財政部長努欽就對聯儲局減息半厘的決定表示歡迎，強調決定將有助美國經濟對抗疫情
。（ａｌ）
04/03/2020 08:14
【全球放水】特朗普呼籲聯儲局再減息，努欽對減息半厘表示歡迎
《經濟通通訊社４日專訊》聯儲局主席鮑威爾周二（３日）參加七國集團（Ｇ７）會議，各
國及後發表聲明，將採取一切適當措施支持經濟，鮑威爾亦指儲局正與各國央行進行積極討論，
之後就宣布減息半厘。
不過美國總統特朗普未滿意今次減息的幅度，他在社交媒體強調聯儲局的貨幣政策立場必須
與其他國家一致，否則難以公平競爭，並呼籲儲局進一步減息。
美國財政部長努欽就對聯儲局減息半厘的決定表示歡迎，強調決定將有助美國經濟對抗疫情
。（ａｌ）
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