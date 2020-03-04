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即市新聞

04/03/2020 18:30

《台股攻略－馮偉明》聯儲局突減息半厘，台股造好升６４點

　　《台股攻略》昨晚（３日）美國聯儲局亦突然宣布減息半厘，道瓊斯指數大跌近８００點收
市，惟台股今日（４日）在台積電及鴻海帶動下造好，加權指數收１１３９２點，升６４點，成
交金額為新台幣１３７４億元。
　　台積電今早裂口高開，雖中段升幅！收窄但無阻強勢，收新台幣３２０﹒５元，升新台幣３
元。鴻海在台積電帶動下股價造好，加上昨日股東會公布上半年業績與去年持平，今日收新台幣
８１﹒７０元，升新台幣０﹒７元。
　　今日台灣５０成分股表現成為大市焦點。除台積電及鴻海外，光寶科升超過２％，台達電、
聯電、和碩、可成及南亞科亦有超過１％升幅。傳產族群包括寶成升超過３％，和泰車及台塑化
升超過２％，台化、統一及亞泥亦有超過１％的升幅。部分防疫概念股亦能持續強勢。因疫情關
係額溫槍供不應求，刺激盛群及紘康等晶片廠股價大漲。
　　短線而言，台股依然受美股走勢及疫情發展影響大局，暫時支持及阻力位分別為１１０００
點及１１５００點。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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