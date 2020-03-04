《台股攻略－馮偉明》聯儲局突減息半厘，台股造好升６４點

《台股攻略》昨晚（３日）美國聯儲局亦突然宣布減息半厘，道瓊斯指數大跌近８００點收

市，惟台股今日（４日）在台積電及鴻海帶動下造好，加權指數收１１３９２點，升６４點，成

交金額為新台幣１３７４億元。

台積電今早裂口高開，雖中段升幅！收窄但無阻強勢，收新台幣３２０﹒５元，升新台幣３

元。鴻海在台積電帶動下股價造好，加上昨日股東會公布上半年業績與去年持平，今日收新台幣

８１﹒７０元，升新台幣０﹒７元。

今日台灣５０成分股表現成為大市焦點。除台積電及鴻海外，光寶科升超過２％，台達電、

聯電、和碩、可成及南亞科亦有超過１％升幅。傳產族群包括寶成升超過３％，和泰車及台塑化

升超過２％，台化、統一及亞泥亦有超過１％的升幅。部分防疫概念股亦能持續強勢。因疫情關

係額溫槍供不應求，刺激盛群及紘康等晶片廠股價大漲。

短線而言，台股依然受美股走勢及疫情發展影響大局，暫時支持及阻力位分別為１１０００

點及１１５００點。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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