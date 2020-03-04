《古臣周記－古臣》基建三寶炒風難持續，重型機械佬前景更明朗！

《古臣周記》喺疫情衝擊下，神州２月嘅製造業ＰＭＩ跌至歷史新低，仲差過２００８年嘅

金融海嘯，可以預期今年首季嘅經濟狀況有幾嚇人。以前為咗刺激經濟增長，阿爺都會例牌以「

三頭馬車」（消費、基建同出口）並行，所以近排啲基建股又落鑊。之不過，近年基建同出口喺

ＧＤＰ嘅佔比已經逐步減少，而且依家神州仲未全面復工，「基建救國」呢條橋仲ｗｏｒｋ唔

ｗｏｒｋ？



＊神州七省市２５萬億人仔投資計劃＊



早喺舊年年底，阿爺為咗應對經濟增長持續放緩，１１月已經提前下達２０２０年部分嘅新

增專項債務限額，達１萬億人仔，目的係加快喺今年年初就將資金落實到具體項目，盡早形成對

經濟嘅推動。而面對今次席捲全國嘅新冠肺炎，各地亦推出萬億投資計劃。神州媒體報道，七個

省市包括雲南、福建、四川、重慶、陝西、河南同河北嘅投資項目總投資額接近２５萬億人仔。

想當年神州喺２００８年金融海嘯時，都只係推出４萬億人仔嘅投資項目谷經濟。

神州短期力推咁多基建上馬，阿臣認為對推動全國經濟增長嘅作用有限，而且政策嘅延續性

亦成疑。一來，近年神州經濟引擎已逐漸被內需消費主導，故推動復工、推振消費先喺重點著墨

嘅領域；二來，資料顯示，神州舊年年底專項債餘額９﹒４４萬億人仔，多過當年政府性基金預

算收入近萬億人仔，令人憂慮地方政府嘅還債能力。



＊疫情蔓延海外基建項目有停工憂慮＊



除咗對神州靠基建谷經濟有保留之外，阿臣亦搶心部分基建佬海外「一帶一路」計劃嘅基建

項目會受疫情影響而要停工停產。因應今次疫情，目前有超過１３０個國家對防控疫情出台相關

入境管制措施，令一啲神州工程人員無法按時返去項目所在地復工，而且海外基建項目所需設備

物資亦有斷供嘅情況出現。例如，中鐵國際（ＣＲＩＧ）喺印尼嘅高鐵項目中，有逾１００名神

州工程技術及管理人員因公司規定不得返工，令核心工程無法繼續。

而「基建三寶」之一嘅中交建（０１８００），舊年上半年新簽合同額中有兩成三喺來自海

外，達１６９﹒３１億美金，涉及１３９個國家及地區，其中在建對外承包工程項目有逾千個。

雖然目前仲未知道海外工程復工嘅進度，再加上國內仍未全面復工，即使加大投資金額，都未必

直接提振到基建佬嘅盈利表現。



＊重型機械前景比較傳統基建佬明朗＊



傳統基建佬面對以上唔明朗嘅因素，加上基建佬股價走勢持續低迷，就算落鑊炒亦都係炒完

一輪就散水，企業增長前景成疑，所以阿臣現階段都係唔建議高追近排突然炒起嘅基建佬。相比

之下，阿臣更睇好重型機械佬，除左工程項目增加直接刺激銷量之外，年初亦係混凝土設備嘅銷

售旺季。

據券商中信證券分析，神州各地區喺２月下旬已逐步復工，預期大部分施工項目將喺３月中

上旬全面啓動，今年４至５月嘅銷量相信會超過舊年２至３月嘅旺季水平。當中，阿臣推薦拖掘

機龍頭三一重工（００６３１）以及同樣做起重機同混凝土設備嘅中聯重科（０１１５７），因

為兩者之前都發左盈喜。而三一重工嘅股價走勢較好，但過去一個月股價累升逾三成，所以打算

等股價回落少少再部署，保守起見喺星期一嘅大陽燭底部（約４﹒６銀）買入兩手。



表列截至３月４日（上午１１：１５時止）阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

煤氣 １０００股 １６﹒００ １５﹒００ １５０００

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １２０１﹒００ １２０１０

平安好醫生 ５００股 ５２﹒９０ ７４﹒６０ ３７３００

阿里巴巴 １００股 １７６﹒００ ２０２﹒２０ ２０２２０

旺旺 １０００股 ７﹒０９ ６﹒１６ ６１６０

深高速 ２０００股 １１﹒１５ ９﹒４５ １８９００

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股票市值 ： １０９５９０元

剩餘現金 ： ７８６５０元

組合淨值 ： １８８２４０元

組合本月收益表現： － ０﹒２％（截至上月底止組合淨值：１８８５６５元）

組合累計收益表現： ＋７９﹒３％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日上午１１：１５ａｍ

