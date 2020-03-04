《談國論企－黎偉成》研製疫苗制疫鼓勵人民運動強身

《談國論企》中國在防控新冠肺疫有良性的最新進展，由防與控的工作，提升為主動的加強

研發力度，以爭取早日推動疫苗的臨床試驗和上市使用，乃相當積極主動的政策和略策。建議政

府在疫後鼓勵人民多做適量運動，強身健體作為抵抗任何疫症的重大本錢。



＊由被動的防控到進取研製疫苗乃佳策＊



要注視的，當然中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平於２０２０年３月２日訪

軍事醫學研究院和清華大學醫學院考察調研所作出的講話，最新的重點在於（甲）所語有高度前

瞻性和主動性，就是在疫苗的研製和上市，提出不僅通過（Ｉ）加快推進已有的多種技術路線疫

苗研發，亦可（ＩＩ）密切跟蹤國外研發進展，加強合作，最終的目的當然是（ＩＩＩ）爭取早

日推動疫苗的臨床試驗和上市使用。

我對中國在研究新冠肺疫的疫苗取得良性預期成效之因，有（一）中國的新冠肺疫於３月３

日下午６時左右的最新資料為：有略為超過８萬個確診個案，逾４﹒７萬治癒，和有約３０００

人死亡，如斯巨大的數據及案例，可以有十分細緻、具體的類分，進行更為詳細、深入、專業的

分析和研究，所作出相對精確的疫苗研發及應用，肯定比其他國家或地區更為全面和優勝。

但包括新冠肺炎在內的任何疫症，肯定是無國界、無種族、無階級的，故中國加強與各國或

地區的醫療、疫苗研製的互聯互通，對人類肯定是福祉。

重要的是（二）習近平所強調的「疫苗作為用於健康人的特殊產品，對疫情防控至關重要，

對安全性的要求也是第一位」，便足見中央對研製新冠肺炎疫苗的高度重視，而此一精神貫徹於

防控取得階段性成效，遂予人以信心。

由是（三）在研發疫苗的同時，習近平更要「加推動疫苗研發和產業化鏈條有機銜接」，即

研發的最終結果，是應用，還要是安全地應用，故要：加快建立以企業為主體、產學研相結合的

疫苗研發和產業化體系，建立國家疫苗儲備制度，為有可能出現的常態化防控工作造好周全準備

。

在新冠肺疫由「被動式」的防控，發展和提升至具「前瞻性」和「進取性」的強力投資研製

疫苗，我看同樣重要的是（乙）要體育運動。專家鍾南山指出要做帶氧運動，和健身ＧＹＭ以強

化肌肉功能，是有效抗疫的其中重要自我保護做法，故社會活動逐步回復正常的同時，國家就好

好鼓勵、推動和支持人民群眾做運動，要做帶氧和健身皆重，強身自然健體，當然可以有較強的

防疫抗疫能力。



＊鼓勵人民做帶氧健身運動可長遠防疫＊



重申的一點，乃（丙）要高度注視的美國以韓國一遠一近國家的疫情頗有可能大面積的擴散

，或變種的疫症會對中國的防控工作造成新的威脅和挑戰，而美國經濟一旦因特朗普妄舉受壓和

出現衰退，對包括中國在內的環球經貿會有重大的損害，由是中國要作好內與外的最壞打算和備

戰，保人民健康、衛國民經濟策穩中有進，任重道遠也。我對中國寄以厚望。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

