《異動股》東亞銀行（２３）進行業務資產檢討，股價逆市漲逾３％

《經濟通通訊社４日專訊》東亞銀行（０００２３）現價升３﹒３６％，報１７﹒２４元；

成交約８２萬股，涉資１３９８萬元。

盤中高見１７﹒３４元，突破１０天線（１６﹒８３２元），２０天線（１７﹒１５８元）

。

東亞銀行宣布，將對其業務和資產組合進行全面檢討，以確保與其策略重點保持一致並增加

股東價值。此次檢討將專注識別潛在策略性交易，該等交易將可提升銀行現有業務和資產的價值

，以及潛在非核心資產的策略替代方案。該行已就此次檢討聘請高盛為其財務顧問，將在２０２

０年６月３０日之前公布檢討的最新情況，並將適時公布有關檢討的其他任何重大發展。

現時，恆生指數報２６１８７點，跌９６點或跌０﹒３７％，主板成交１７４﹒６８億元。

國企指數報１０４８８點，升２點或升０﹒０３％。

上證綜合指數報２９９６點，升３點或升０﹒１２％，成交７８９﹒６８億元人民幣。

深證成份指數報１１４７０點，跌１３點或跌０﹒１２％，成交１２２１﹒７７億元人民幣

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表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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東亞銀行（０００２３） １７﹒２４元 升３﹒３６％

匯豐控股（００００５） ５１﹒１０元 跌２﹒７６％

恆生銀行（０００１１） １４８﹒４０元 跌４﹒５０％

創興銀行（０１１１１） １１﹒９８元 無升跌

大新銀行（０２３５６） ９﹒４１元 跌０﹒６３％

中銀香港（０２３８８） ２５﹒９５元 跌２﹒４４％

渣打集團（０２８８８） ５２﹒８５元 跌３﹒５４％

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