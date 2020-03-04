《異動股》東亞銀行（２３）進行業務資產檢討，股價逆市漲逾３％

《經濟通通訊社４日專訊》東亞銀行（０００２３）現價升３﹒３６％，報１７﹒２４元；
成交約８２萬股，涉資１３９８萬元。
盤中高見１７﹒３４元，突破１０天線（１６﹒８３２元），２０天線（１７﹒１５８元）
。
東亞銀行宣布，將對其業務和資產組合進行全面檢討，以確保與其策略重點保持一致並增加
股東價值。此次檢討將專注識別潛在策略性交易，該等交易將可提升銀行現有業務和資產的價值
，以及潛在非核心資產的策略替代方案。該行已就此次檢討聘請高盛為其財務顧問，將在２０２
０年６月３０日之前公布檢討的最新情況，並將適時公布有關檢討的其他任何重大發展。
現時，恆生指數報２６１８７點，跌９６點或跌０﹒３７％，主板成交１７４﹒６８億元。
國企指數報１０４８８點，升２點或升０﹒０３％。
上證綜合指數報２９９６點，升３點或升０﹒１２％，成交７８９﹒６８億元人民幣。
深證成份指數報１１４７０點，跌１３點或跌０﹒１２％，成交１２２１﹒７７億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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東亞銀行（０００２３） １７﹒２４元 升３﹒３６％
匯豐控股（００００５） ５１﹒１０元 跌２﹒７６％
恆生銀行（０００１１） １４８﹒４０元 跌４﹒５０％
創興銀行（０１１１１） １１﹒９８元 無升跌
大新銀行（０２３５６） ９﹒４１元 跌０﹒６３％
中銀香港（０２３８８） ２５﹒９５元 跌２﹒４４％
渣打集團（０２８８８） ５２﹒８５元 跌３﹒５４％
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