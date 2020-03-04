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即市新聞

04/03/2020 09:50

《異動股》東亞銀行（２３）進行業務資產檢討，股價逆市漲逾３％

　　《經濟通通訊社４日專訊》東亞銀行（０００２３）現價升３﹒３６％，報１７﹒２４元；
成交約８２萬股，涉資１３９８萬元。
　　盤中高見１７﹒３４元，突破１０天線（１６﹒８３２元），２０天線（１７﹒１５８元）

　　東亞銀行宣布，將對其業務和資產組合進行全面檢討，以確保與其策略重點保持一致並增加
股東價值。此次檢討將專注識別潛在策略性交易，該等交易將可提升銀行現有業務和資產的價值
，以及潛在非核心資產的策略替代方案。該行已就此次檢討聘請高盛為其財務顧問，將在２０２
０年６月３０日之前公布檢討的最新情況，並將適時公布有關檢討的其他任何重大發展。
　　現時，恆生指數報２６１８７點，跌９６點或跌０﹒３７％，主板成交１７４﹒６８億元。
國企指數報１０４８８點，升２點或升０﹒０３％。
　　上證綜合指數報２９９６點，升３點或升０﹒１２％，成交７８９﹒６８億元人民幣。
　　深證成份指數報１１４７０點，跌１３點或跌０﹒１２％，成交１２２１﹒７７億元人民幣

　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東亞銀行（０００２３）　　１７﹒２４元　　　升３﹒３６％
　　匯豐控股（００００５）　　５１﹒１０元　　　跌２﹒７６％
　　恆生銀行（０００１１）　１４８﹒４０元　　　跌４﹒５０％
　　創興銀行（０１１１１）　　１１﹒９８元　　　無升跌
　　大新銀行（０２３５６）　　　９﹒４１元　　　跌０﹒６３％
　　中銀香港（０２３８８）　　２５﹒９５元　　　跌２﹒４４％
　　渣打集團（０２８８８）　　５２﹒８５元　　　跌３﹒５４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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