《異動股》匯控（００００５）挫３％，５１元關「血肉長城」失守

《經濟通通訊社４日專訊》美國突然減息半厘，本地銀行股普遍受壓，匯控（００００５）

最新跌３﹒０５％，報５０﹒９５元，成交約２１３５萬股，涉資１０﹒９５億元。匯控５１元

關原本有約１２０００個掛買盤「排隊」，共買入約２４０萬股，相信是散戶「血肉長城」，唯

一下子失守。

現時，恆生指數報２６１２３，跌１６０點或跌０﹒６１％，主板成交２２９﹒２７億元。

國企指數報１０４５８，跌０﹒２６％或跌２６點。

上證綜合指數報２９８５，跌７點或跌０﹒２５％，成交１０３３﹒０２億元人民幣。

深證成分指數報１１４１６，跌６８點或跌０﹒５９％，成交１５９１﹒５２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ５０﹒９５０元 跌３﹒０４５％

恆生銀行（０００１１） １４８﹒７００元 跌４﹒３１１％

東亞銀行（０００２３） １７﹒２２０元 升３﹒２３７％

大新銀行（０２３５６） ９﹒４１０元 跌０﹒６３４％

中銀香港（０２３８８） ２５﹒９５０元 跌２﹒４４４％

渣打集團（０２８８８） ５２﹒８００元 跌３﹒６３２％

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（ｅｃ）

