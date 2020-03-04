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即市新聞

04/03/2020 09:59

《異動股》匯控（００００５）挫３％，５１元關「血肉長城」失守

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國突然減息半厘，本地銀行股普遍受壓，匯控（００００５）
最新跌３﹒０５％，報５０﹒９５元，成交約２１３５萬股，涉資１０﹒９５億元。匯控５１元
關原本有約１２０００個掛買盤「排隊」，共買入約２４０萬股，相信是散戶「血肉長城」，唯
一下子失守。
　　現時，恆生指數報２６１２３，跌１６０點或跌０﹒６１％，主板成交２２９﹒２７億元。
國企指數報１０４５８，跌０﹒２６％或跌２６點。
　　上證綜合指數報２９８５，跌７點或跌０﹒２５％，成交１０３３﹒０２億元人民幣。
深證成分指數報１１４１６，跌６８點或跌０﹒５９％，成交１５９１﹒５２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　５０﹒９５０元　　　跌３﹒０４５％
　　恆生銀行（０００１１）　　１４８﹒７００元　　　跌４﹒３１１％
　　東亞銀行（０００２３）　　　１７﹒２２０元　　　升３﹒２３７％
　　大新銀行（０２３５６）　　　　９﹒４１０元　　　跌０﹒６３４％
　　中銀香港（０２３８８）　　　２５﹒９５０元　　　跌２﹒４４４％
　　渣打集團（０２８８８）　　　５２﹒８００元　　　跌３﹒６３２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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