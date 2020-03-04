《午市前瞻》美減息或利好部分資金流入港股，本周料二萬六見支持

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美國聯儲局突然減息半厘，以緩解疫情對經濟的衝擊，惟美

股先走高後轉跌。今早金管局跟下調基本利率半厘至１﹒５厘，港股輕微高開３６點報２６３２

１點。隨後，本港２月ＰＭＩ為３３﹒１創２１年半低，加上受減息影響，本地銀行股受壓，匯

控（００００５）更一度失守５１元的「肉血長城」。港股倒跌逾兩百點，最低見２６０３８點

，跌２４６點，險守兩萬六。受惠減息，本地地產跑出，港股跌幅收窄，最終半日收報

２６３１７點，升３２點或升０﹒１２％，主板成交５８１﹒６６億元。國企指數報１０５４９

點，升６４點或升０﹒６１％。

Ａ股兩市個別發展。上證綜合指數報２９９４點，升１點或升０﹒０６％，接近三千關口，

成交２１２０﹒２０億元人民幣。深證成份指數報１１４２８點，跌５５點或跌０﹒４８％，成

交３３４７﹒３４億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）軟０﹒１５％，報３９３﹒４元；港交所（００３８８）

跌０﹒９３％，報２５４﹒６元；友邦（０１２９９）微升０﹒１３％，報７５﹒６元；平保（

０２３１８）揚０﹒６９％，報８８﹒１元；建行（００９３９）升０﹒３１％，報６﹒４７元

；中移動（００９４１）漲１﹒４％，報６１﹒５５元。



＊聯儲局緊急減息，本地銀行、地產兩極走＊



美聯儲降息５０個基點，將指標利率目標區間降至１﹒００％－１﹒２５％，本地銀行受沽

壓嚴重，恆生銀行（０００１１）急挫３﹒２２％，報１５０﹒４元，為半日表現最差藍籌；匯

控（００００５）跌１﹒２４％，報５１﹒９元；渣打（０２８８８）挫２﹒７２％，報５３﹒

３元；中銀香港（０２３８８）走低２﹒２６％，報２６元。不過，東亞銀行（０００２３）將

對其業務和資產組合進行全面檢討，半日漲２﹒０４％，報１７﹒０２元。

另一方面，本地地產股則受惠減息消息跑出。領展房產基金（００８２３）抽升３﹒３５％

，報７４﹒０５元；新鴻基地產（０００１６）漲２﹒３９％，報１１１﹒６元；太古Ａ（００

０１９）升１﹒７３％，報７０﹒７５元；恆基地產（０００１２）揚０﹒７％，報３６﹒１元

；恆隆地產（００１０１）亦升０﹒７％，報１７﹒３２元。

市場因減息轉而看淡美元，人民幣中間價連升五日，加上中金在報告指，內地上周新房成交

持續回暖，料３月將進入「Ｖ」型底部，內房股上揚。碧桂園（０２００７）揚２﹒４４％，報

１０﹒９２元；華潤置地（０１１０９）升２﹒７１％，報３７﹒８５元；融創中國（０１９１

８）急漲４﹒３８％，報４６﹒４５元；龍湖集團（００９６０）抽升６﹒２２％，報３８﹒４

元；中海外（００６８８）升３﹒３６％，報２７﹒６５元，冠半日藍籌。



＊摩通看淡油股，「三桶油」走低＊



雖有減息及油組減產等消息支撐油價，惟昨日仍小幅低收。大行摩通則下調「三桶油」目標

價，油股普遍走低。中海油（００８８３）挫１﹒２７％，報１０﹒９２元；中石化（００３８

６）企穩，報４﹒０５元；中石油（００８５７）跌１﹒２９％，報３﹒０５元；昆侖能源（０

０１３５）插２﹒１５％，報５﹒４５元；中海油服（０２８８３）軟０﹒１９％，報１０﹒５

４元。

市場預期聯儲局本次降息將為其他各國央行開綠燈，憧憬放鬆貨幣政策，黃金價格急升，黃

金相關股亦抽升。山東黃金（０１７８７）漲３﹒０５％，報１９﹒６元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（

０２８４０）升２﹒７４％，報１２０１元；招金礦業（０１８１８）走高３﹒１１％，報９﹒

６元；中國黃金國際（０２０９９）抽升３﹒９％，報６﹒３９元；紫金礦業（０２８９９）揚

１﹒７１％，報３﹒５７元。

多隻濠賭股遭大行瑞信唱淡，濠賭股下滑。金沙（０１９２８）跌１﹒５４％，報３５﹒２

５元；銀娛（０００２７）下滑１﹒２６％，報５０﹒９５元；永利澳門（０１１２８）走低１

﹒６６％，報１５﹒３８元；美高梅（０２２８２）挫２﹒３３％，報１０﹒０４元；新濠國際

（００２００）跌１﹒５１％，報１５﹒７元。



＊黃偉康：恆地有重組資產概念及大型樓盤推出，現價可入＊



美聯儲隔晚（３日）突然減息５０基點，港股本日回穩。安里主席兼行政總裁黃偉康向《經

濟通通訊社》表示，美聯儲的減息舉動或令市場憂慮局方否掌握的肺炎疫情數據，是否比美國政

府所公布的嚴重；此舉同時令美元的息差優勢大減，令投資者利用貨幣套戥獲利的空間減少，反

而短期有利部分資金重新流入亞洲股市，相信港股能受惠。他又指，目前港股估值較便宜，加上

市場憧憬內地即將全面復工，令經濟重上軌道。若本周沒重大突發事件，他料本周港股最多上望

十天線約２６７００點，二萬六關有支持。

本日匯控（００００５）最多曾挫逾３％，其它本地銀行股同樣走勢疲弱。黃偉康表示，雖

然美國減息固然再減少其利息收入，但影響本地銀行最大的因素是它們近期推出的暫緩償還本金

措施，容易造成短期盈利壓力。故他目前不建議投資者部署本地銀行股。

黃偉康認為，反而減息短期能刺激地產股走勢。他指近期見本港二手樓盤交投活躍，反映部

分港人或投資者見樓價只要稍跌便入市，希望樓價好像２００３年的「沙士」疫情完結後便見底

回升。由於這個心理因素，地產股短期相信能利好。他建議買入恆地，其有重組資產概念，加上

未來有不少潛在大樓盤推出，建議現價可入，目標價３８﹒５元，跌穿３５元止蝕。

（ｋｓ、ｆｚ）

