【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２０﹒７億人幣，買建行融創沽騰訊中興

《經濟通通訊社４日專訊》美國聯儲局突劈息半厘，以應對新冠病毒疫情的經濟影響。不過

市場憂慮未消，隔晚美股收市仍急吐近３％，港股今早高開３６點後倒跌，最多跌過２４６點，

低見２６０３８點，及後人民幣持續彈高，內房股造好帶動港股Ｖ彈。午後一度突破上午高位，

最多升８７點，見２６３７２點。尾市再由升轉跌，最終收報２６２２２點，跌６２點或

０﹒２４％。

按額度計算，北水全日淨流入２０﹒７億元人民幣，大幅減少４４﹒７％。北水淨買入最多

的個股依次是建設銀行（００９３９）、融創中國（０１９１８）、工商銀行（０１３９８）；

淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、中興通訊（００７６３）、友邦保險

（０１２９９）。

主板成交１１０９﹒７５億元減少４﹒７％。其中港股通成交１６７﹒７億元，佔總成交

１５﹒１％。



＊北水續掃建行工行掟騰訊＊



內銀股隨市偏軟，建行跌０﹒６２％，報６﹒４１元；工行無升跌，報５﹒４２元；北水分

別淨流入５﹒９６億元及２﹒０３億元。人民幣走強刺激內房股反彈，融創中國升４﹒３８％，

報４６﹒４５元；今日獲北水追捧，淨流入２﹒３５億元。

騰訊是北水淨流出最多的股份，淨流出金額３﹒１８億元；今日無升跌，報３９４元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行 （００９３９） ５﹒９７

融創中國 （０１９１８） ２﹒３５

工商銀行 （０１３９８） ２﹒０３

小米集團 （０１８１０） １﹒２５

中國平安 （０２３１８） １﹒０７



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －３﹒１８

中興通訊 （００７６３） －２﹒１７

友邦保險 （０１２９９） －１﹒８４

美團點評 （０３６９０） －１﹒６１

中芯國際 （００９８１） －１﹒０１

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