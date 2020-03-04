《美元走勢－羅明立》德法西班牙確診急增，宜１﹒１１８０沽歐元

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０７﹒５３ １０７﹒０３ １０７﹒４８

歐元╱美元 １﹒１１８０ １﹒１１４３ １﹒１１４９

英鎊╱美元 １﹒２８３０ １﹒２８０６ １﹒２８１０

美元╱瑞郎 ０﹒９５８２ ０﹒９５５７ ０﹒９５７７

美元╱港元 ７﹒７７３０ ７﹒７６３５ ７﹒７６８５

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《美元走勢》七國集團（Ｇ７）財長及央行行長舉行電話會議，承諾會採取適當措施，減低

新冠肺炎疫情對經濟的負面影響。其後，美聯儲突然宣布減息０﹒５％，刺激美股初段回升，不

過市場對疫情憂慮未減，股市由升轉跌。

美匯指數初步支持位於９７，最新利率期貨資料顯示，美聯儲有６０％的機會於４月份再減

息０﹒２５％。１０年期美債孳息周一創新低，錄得１﹒０２８３厘，昨日（３日）回升至

１﹒１６９７厘，但美聯儲宣布減息後，１０年美債孳息再度回落，報１﹒０８６厘水準。

路透引述消息人士表示，歐洲央行正在研究草擬一些舉措，為新型冠狀病毒疫情下受影響的

企業提供流動性，或會推出定向長期再融資操作（ＴＬＴＲＯ）。新冠肺炎疫情在歐洲持續蔓延

，意大利確診病例超過２５００宗，德國、法國及西班牙的新增確診亦明顯增加，對歐元區帶來

不明朗因素，１﹒１２以上阻力大。建議投資者於１﹒１１８０沽出歐元，目標１﹒１１，以

１﹒１２２０為止損。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１１８０ １﹒１０００ １﹒１２３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 沽出澳元 ０﹒６６００ ０﹒６４７０ ０﹒６６５０

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

