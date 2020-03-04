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即市新聞

04/03/2020 15:09

《美元走勢－羅明立》德法西班牙確診急增，宜１﹒１１８０沽歐元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒５３　　　１０７﹒０３　　　１０７﹒４８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１８０　　　１﹒１１４３　　　１﹒１１４９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８３０　　　１﹒２８０６　　　１﹒２８１０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９５８２　　　０﹒９５５７　　　０﹒９５７７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７３０　　　７﹒７６３５　　　７﹒７６８５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》七國集團（Ｇ７）財長及央行行長舉行電話會議，承諾會採取適當措施，減低
新冠肺炎疫情對經濟的負面影響。其後，美聯儲突然宣布減息０﹒５％，刺激美股初段回升，不
過市場對疫情憂慮未減，股市由升轉跌。
　　美匯指數初步支持位於９７，最新利率期貨資料顯示，美聯儲有６０％的機會於４月份再減
息０﹒２５％。１０年期美債孳息周一創新低，錄得１﹒０２８３厘，昨日（３日）回升至
１﹒１６９７厘，但美聯儲宣布減息後，１０年美債孳息再度回落，報１﹒０８６厘水準。
　　路透引述消息人士表示，歐洲央行正在研究草擬一些舉措，為新型冠狀病毒疫情下受影響的
企業提供流動性，或會推出定向長期再融資操作（ＴＬＴＲＯ）。新冠肺炎疫情在歐洲持續蔓延
，意大利確診病例超過２５００宗，德國、法國及西班牙的新增確診亦明顯增加，對歐元區帶來
不明朗因素，１﹒１２以上阻力大。建議投資者於１﹒１１８０沽出歐元，目標１﹒１１，以
１﹒１２２０為止損。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１１８０　　　１﹒１０００　　　１﹒１２３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　沽出澳元　　０﹒６６００　　　０﹒６４７０　　　０﹒６６５０
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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