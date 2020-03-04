【新冠肺炎】４包機湖北接逾５００港人，首班今午返抵

港府今明兩日（４日、５日）分別以首批４班包機，接載滯留湖北的５３３位香港居民回港

，包括孕婦、長期病患及文憑試考生等，他們返港時，需完成４輪體溫檢測，抵港後直接送至駿

洋邨進行１４天檢疫。首兩班包機料於今日下午４時半及晚上８時半抵港。

另外，工聯會表示，首批包機回港後，仍有逾２０００人繼續滯留湖北，建議港府除使用武

漢天河國際機場外，可考慮使用宜昌、恩施等機場，撤離滯留湖北省內西部和北部的港人。

《香港經濟日報》

