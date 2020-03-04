【新冠肺炎】林鄭月娥及陳帆今早到青衣康美樓視察外牆喉管

《經濟通通訊社４日專訊》行政長官林鄭月娥及運輸及房屋局局長陳帆上午約１１時到青衣

長康邨康美樓視察，他們先到社署南青衣綜合家庭服務中心，向房署人員及警方了解康美樓的清

潔進度，以及早前撤離居民的情況。

林鄭月娥其後到康美樓外，視察大廈外牆的喉管，逗留不足半小時後離去，期間未有上樓，

亦沒回應傳媒提問。

康美樓早前４名分別住３樓及１３樓Ａ０７室的住戶先後感染新型冠狀病毒，其中一名患者

單位的排氣管接駁糞渠沒有密封，懷疑病毒因此傳播。（ｃｗ）

