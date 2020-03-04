【全球放水】大新銀行：聯儲局未來數月或再減息至少５０基點

《經濟通通訊社４日專訊》大新銀行（０２３５６）經濟研究及投資策略部表示，聯儲局突

然宣布減息０﹒５％，是２００８年以來首次在常規議息會議外調整利率，相信減息有助暫時穩

定市場信心，避免金融市場狀況過度抽緊而引發更深遠的經濟危機，未來幾個月有機會再減息至

少５０基點。

該行續指，疫情發展仍有大量未知之數，目前亦難以衡量不論是減息或其他經濟政策，對控

制疫情引起的經濟下行風險有多大作用，市況短線料將持續波動，成熟市場主權債息料持處於低

位，避險資產短線料續跑贏股票及高收益債券。（ｃｗ）

