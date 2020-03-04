  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/03/2020 15:56

【全球放水】大新銀行：聯儲局未來數月或再減息至少５０基點

　　《經濟通通訊社４日專訊》大新銀行（０２３５６）經濟研究及投資策略部表示，聯儲局突
然宣布減息０﹒５％，是２００８年以來首次在常規議息會議外調整利率，相信減息有助暫時穩
定市場信心，避免金融市場狀況過度抽緊而引發更深遠的經濟危機，未來幾個月有機會再減息至
少５０基點。
　　該行續指，疫情發展仍有大量未知之數，目前亦難以衡量不論是減息或其他經濟政策，對控
制疫情引起的經濟下行風險有多大作用，市況短線料將持續波動，成熟市場主權債息料持處於低
位，避險資產短線料續跑贏股票及高收益債券。（ｃｗ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道04/03/2020
【全球放水】渣打梁振輝：港股可守25500 看好中國消費品股
FOCUS04/03/2020
【FOCUS】聯儲偷步減息半厘 失公信後果恐嚴重
生財有道04/03/2020
《開市Good Morning》曾永堅：美突減息市場趨更不明朗
生財有道04/03/2020
【全球放水】余偉文：美積極以貨幣政策應對疫情 市場仍會大波動
生財有道04/03/2020
【全球放水】儲局緊急減息半厘 匯控「血肉長城」極速失守!
生財有道04/03/2020
全民派錢1萬元　8大投資出路
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金