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即市新聞

04/03/2020 11:50

【全球放水】中原按揭料Ｐ將維持不變，拆息有望回落減借貸成本

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國昨晚（３日）宣布緊急減息半厘，中原按揭經紀董事總經理
王美鳳表示，環球多國減息下，息率趨勢將持續向下，料美國年內仍有機會進一步減息，但預料
本港最優惠利率（Ｐ）將維持不變，預料在低息環境持續下，本港按息年內介乎２﹒２５厘至２
﹒５厘低水平。
　　她指出，對上一次調整息率周期，本港存貸息率僅分別上落０﹒１２５厘，自銀行去年將最
優惠利率（Ｐ）降回０﹒１２５厘後，目前銀行存息已降回近零水平，存息已減無可減，故基本
上已沒有進一步減Ｐ空間。

＊Ｈ按使用比率將繼續上升＊

　　不過，王美鳳預料，港元拆息有機會隨美元拆息而回落，本地借貸成本可望減低。近日結合
本地因素及美元拆息已走下等原因，與樓按相關的一個月拆息已由２月份逾２厘水平降至昨天１
﹒５６厘，雖然目前Ｈ按用家仍然普遍以Ｐ按封頂息率（一般現為２﹒５厘）供樓，但在拆息低
企趨勢下，Ｈ按使用比率（現為８０﹒２％）將繼續上升。
　　王美鳳表示，近日疫情對樓市影響有減低跡象，主因是去年下半年起已累積多月購買力，加
上業主願有議價空間及買方願接受有限度調整，令交投由２月下半月起回升，雖然美國減息不會
即時推低本港按息，但在息率下調趨勢下，市場預料低息環境將持續，加上市場累積購買力已準
備釋放，對樓市仍帶正面支持作用。（ｃｌ）

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